Християни західного обряду зустрічають Різдво: красиві традиції різних країн світу

Сьогодні більша частина християн світу відзначає чи не найсвітліше свято року Святвечір перед Різдвом Христовим. 25 грудня святкують католики, більшість протестантів і деякі православні віряни.

#Букви зібрали для вас найцікавіші традиції Святвечора різних країн світу.

Для чудес не мають значення календалі, для того, аби стати на краплиночку добрішими – не принципова дата, а дух Різдва обов’язково торкнеться до кожного відкритого серця у якому живе віра, незалежно від того, у що це серце вірить.

Сьогодні святкує частина християнського світу, і частина ця значна. Можна сперечатися і вирішувати, яка дата для Різдва є “правильно”, а яка “не не правильною”, а можна просто привітати тих, хто святкує сьогодні, впустити собі в душу цю ні з чим непорівнювану атмосферу і дізнатися яким іще буває Різдво.

Хіба свято буває зайвим?

Традиційно 24 грудня увечері за столом збирається вся родина. Тарілок і приборів завжди має бути на одну більше, аби запросити до трапези родичів, які не встигли, не змогли доїхати, а також душі померлих з родини. Така вечеря називається вілігійною. Римо-Католицька церква не наполягає на тому, щоб страви на столі були пісними, також не принциповою є їх кількість. За стіл сідають з появою першої вечірньої зірки.

Разом з непорушними традиціями, які входять у життя нових поколінь, кожна країна має свої красиві, десь, можливо, трохи дивакуваті, традиції на Різдво.

Швеція

Казковий різдвяний цап, зроблений із соломи, – це одна з давнішніх різдвяних та новорічних традицій у Швеції, і шведи її бережуть. З1966 року на головній площі міста Євле щороку зводять цапа, 13 метрів увисотою та 7 метрів довжиною. Вага такого створіння завжди поназ 3 тонни.

Проте, одного неблагополучного разу, конструкцію підпалили, прямо у Різдвяну ніч. Попри зіпсований різдвяний настрій така доля 13-метрового цапа прийшлася до душі люду. Так, підпалювання різдвяного цапа з часом перетворилося на хуліганське спортивне змагання. З тих часів така традиція стала родзинкою Різдва країни.

Читайте також: Легендарному «Щедрику» українського композитора Миколи Леонтовича виповнилося 105 років

Чехія

У Чехії незвичною традиціює на Різдво є те, що незаміжні жінки ворожать на чобітках. Вони кидають свій чобіток через плече за огорожу. Якщо чобіток, який впав на землю, вказує на двері, це означає що дівчина знайде свою любов раніше наступного Різдва. Варто зазначити, що незаміжні українки так ворожать у ніч на Андрія.

Фінляндія

Важливість сауни для фінів походить з давніх часів, коли вона вважалася оселею для різдвяного ельфа. Отож, тут вірять, що різдвяний ельф є захисником сім’ї, тому, сауну ретельно прибирають, та паряться там кілька годин перед Різдвом.

Також фіни вірять, що Батько Різдва Йоулупуккі живе саме у Фінляндії, а не у Гренландії або ж на Північному Полюсі, як вірять, наприклад, данці.

Сербія і Чорногорія

Різдво в Сербії і Чорногорії називається “Божич”, а Святвечір – “Баднідан”. Це найважливіше сімейне свято в країні. Ранком Баднідана батько зі старшим сином йдуть у ліс по поліно молодого дуба. Після цього, голова сімейства повинен власноручно принести в будинок і покласти знахідку на у вогнище. Поліно горить в каміні три святкові дні. Люди вірять, що це захищає дім, очищує та приманює благополуччя та успіхи. У містах, де каміни і печі є далеко не у всіх перед Різдвом продаються букети з дубових гілок, переплетених і перев’язаних соломою. Це таке собі різдвяне поліно на новий лад.

Греція

Поряд з релігійними традиціями в Греції існують і давні язичницькі традиції. Зокрема, передається повір’я про ззлих ельфів, які ще 12 днів після Різдва влаштовують у будинку безлад. Тому греки залишають для ельфів смачненьки подарунки, щоб задобрити ельфів, і запалюють ладан, щоб “не сильно розганялися”. Одним із символів Різдва в Греції є дерев’яний хрест, який прикрашають гілочками базиліка і опускають в низьку чашу, наповнену водою. Після обмивання хреста вода стає святою, і тоді нею окроплюють кожен куточок у будинку.

Німеччина

На Різдво в Німеччині у віконці кожного будинку горить різдвяна свічка. Ця традиція ведеться ще з часів Середньовіччя, від будиночків небагатих жителів, які могли дозволити собі таку розкіш тільки в особливі дні. Яскравий вогник проганяв похмурі тіні і дарував світло і тепло. З тих пір традиція вогників у вікнах збереглася. Відтоді німці прикрашають свої підвіконня старовинними свічниками та різдвяними вінками з 4 свічками, кожна з яких символізує одну неділю до Різдва. За 4 тижні до Різдва запалюють перші свічку, за три – другу, за два – третю, і в останню неділю на вінку горять всі чотири свічки.

Читайте також: Чим відрізняється католицьке Різдво від православного?

Угорщина

На Святвечір 24 ​​грудня діти йдуть з дому до друзів або родичів. За легендою у цей час Ісус приносить у будинок різдвяне дерево і подарунки. Ялинку прикрашають саморобними підготовленими заздалегідь іграшками, готують святкову вечерю. А після вечері вбрану ялинку вперше показують дітям.

Норвегія

У Норвегії Різдво називають Юль, тому норвезького Санта-Клауса звуть Юленіссе. Різдвяні традиції норвежців лежать глибоко у дохристиянській добі. Тоді святкування полягало в принесенні в жертву тварин і розпиванні великої кількості пива. Нині обмежуються пивом у під хрусткі свинячі і баранячі реберця та тріску. Натомість збереглася інша різдвяна традиція: ховати у Святвечір усі мітли та віники. Це для того, аби відьми та інша подібна їм нечесть лишилась без транспорту.

Франція

Ялинки тут зазвичай прикрашають білими свічками та червоними стрічками, а їнші різдвяні традиції давно “осучаснилися”. Проте, слід пам’ятати, що саме Франція є батьківщиною ялинкових прикрас.

Отже, за мить до Різдва, де б ви не святкували, які б традиції не були вам рідними – зі святом!