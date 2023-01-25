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25 січня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

25 січня В Україні відзначають неофіційний День студента. За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять святої Тетяни.

Середа, 25 січня 2023, 07:38
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День студента (Тетянин день): у своєму арсеналі студентська частина нашого суспільства має принаймні два цілком законних і безумовно офіційних приводи для свята: Міжнародний день студента, який відзначається 17-го листопада і Тетянин день – 25-го січня, який можна сказати, наш домашній або національний День студентів. Походження останнього докорінно відрізняються від всесвітнього свята, воно більш традиційне для наших студентів і бере свій початок із середини вісімнадцятого сторіччя.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Канада – День “поговорімо”
  • Мексика – День біолога та біології
  • Єгипет – День національної поліції

Цього дня у світі:

  • 1491 — відбулася битва під Заславом з татарами.
  • 1573 — Битва при Мікатаґахара: Такеда Шінґен розгромив сили Токуґави Ієясу.
  • 1648 — Богдан Хмельницький із козацьким загоном захопив Микитинську Січ, де невдовзі був обраний гетьманом Війська Запорозького. Початок Хмельниччини.
  • 1831 — сейм Королівства Польського проголосив усунення від влади у Польщі російського імператора Миколи I. Польща на короткий час повернула собі фактичну незалежність.
  • 1858 — марш Мендельсона пролунав на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцом Пруссії Фрідріхом, після чого став популярним як весільний марш
  • 1878 — російська торпеда на Батумському рейді потопила османський сторожовий пароплав “Інтібах” (перший у світі випадок потоплення судна торпедою).
  • 1895 — відбувся перший міжнародний матч з хокею на траві. Збірна Уельсу поступилася гостям з Ірландії з рахунком 0:3.
  • 1896 — прем’єра кінофільму братів Люм’єр “Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота”
  • 1916 — імператорською владою заборонено діяльність Катеринославської “Просвіти”, її керівників арештували та вислали в Іркутську губернію.
  • 1917 — на міні в Ірландському морі підірвався британський крейсер “Лаурентік”, на борту якого було 3211 злитків золота. Загинуло 350 осіб.
  • 1919 — у Нью-Йорку відкритий найбільший готель у світі — “Пенсильванія” (на 2200 номерів).
  • 1923 — припиняє існування держава Флашенхальс (Пляшкове горло), що була утворена 10 січня 1919-го на окупованих французькою армією німецьких землях.
  • 1924 — у французькому альпійському містечку Шамоні стартували перші зимові Олімпійські ігри, в яких брали участь спортсмени з 18 країн.
  • 1945 — Гранд Рапідс у Мічиґані стало першим містом, яке почало фторування питної води для профілактики карієсу.
  • 1949 — у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, відбулася перша церемонія вручення телевізійних нагород “Еммі”.
  • 1955 — вчені Колумбійського університету створили ядерний годинник, який показує час із похибкою 1 секунда на 300 років.
  • 1964 — у США запущений супутник “Echo 2”, який встановив супутниковий зв’язок між США та СРСР.
  • 1965 — Йосипа Сліпого, що відсидів 18 років у радянських таборах, висвячено у Ватикані кардиналом і призначено головою УГКЦ
  • 1971 — італійська ліво-терористична організація “Червоні бригади” провела першу помітну акцію, влаштувавши вибухи на заводі Pirelli в Лаїнате
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Єгиптом.
  • 1993 — на орбітальній станції “Мир” пройшла перша у світі художня виставка робіт Ігоря Подольчака.
  • 2008 — світова прем’єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака “Las Meninas” у конкурсі Роттердамського Міжнародного Кінофестивалю.

Яке сьогодні церковне свято:

У православній церкві сьогодні вшановують пам’ять святої Тетяни. Народилася вона в Римі близько 200 року в сім’ї вельми знатних римлян-християн. Того часу в Римі було багато язичницьких храмів і, яка подія б не відбувалася, всі мали принести жертвоприношення. Християни ж вважали це зреченням від Христа. Тому вони ухилялися від участі в таких святах.

Коли почалися гоніння на християн, язичники схопили і святу Тетяну. Змушували її принести жертву Аполлону. Але під час її молитви статуя впала і розбилася, після чого Тетяну судив правитель Риму. Її жорстоко катували, кидали до в’язниці, намагалися втопити і заганяли у клітку до лева. Тетяна залишалася непохитною та молилася Христу.

Згодом їй було винесено смертний вирок – усікновення мечем. Але язичники так і не змусили Тетяну молитися їхнім богам.

Пізніше юну християнку Тетяну Римську проголосили святою, а день її смерті 25 січня став Тетяниним днем.

Мощі святої мучениці Тетяни зберігаються у Свято-Успенському Псково-Печерському монастирі.

Прикмети:

  • Зоряне небо 25 січня – до ранньої весни.
  • Морозяна і ясна погода віщує гарний врожай.
  • Сніг на Тетянин день обіцяє дощове літо.
  • Сонце 25 січня зійде рано – до швидкого потепління і прильоту птахів з теплих країв.

Традиції:

  • 25 січня вважається вдалим для приготування будь-якої випічки. По тому, якою вийшла випічка, гадали, яким буде рік. Якщо тісто в процесі запікання добре піднялося, то рік буде ситим і благополучним. А якщо по центру випічки є западина, то можливі якісь проблеми. Якщо коровай тріснув – це означає проблеми зі здоров’ям.
  • Наші предки в цей день намагалися задобрити сонце і наблизити настання весни. Для цього випікали спеціальну обрядову випічку-колобок у формі Сонця. Випічку готувала старша жінка в сім’ї і ділила здобу між родичами.
  • Часто Тетянин день присвячували прибиранню – чистили килими, вибілювали постільну білизну і скатертини, мили вікна. Дівчата чистили килими біля річок, а донести їх допомагали юнаки. Таким способом вони зближувалися, адже тривав період весіль.

Іменини цього дня святкують:

Петро, Сава, Тетяна, Ілля, Макар.

Теги: 25 січня, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

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