25 січня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.
День студента (Тетянин день): у своєму арсеналі студентська частина нашого суспільства має принаймні два цілком законних і безумовно офіційних приводи для свята: Міжнародний день студента, який відзначається 17-го листопада і Тетянин день – 25-го січня, який можна сказати, наш домашній або національний День студентів. Походження останнього докорінно відрізняються від всесвітнього свята, воно більш традиційне для наших студентів і бере свій початок із середини вісімнадцятого сторіччя.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Канада – День “поговорімо”
- Мексика – День біолога та біології
- Єгипет – День національної поліції
Цього дня у світі:
- 1491 — відбулася битва під Заславом з татарами.
- 1573 — Битва при Мікатаґахара: Такеда Шінґен розгромив сили Токуґави Ієясу.
- 1648 — Богдан Хмельницький із козацьким загоном захопив Микитинську Січ, де невдовзі був обраний гетьманом Війська Запорозького. Початок Хмельниччини.
- 1831 — сейм Королівства Польського проголосив усунення від влади у Польщі російського імператора Миколи I. Польща на короткий час повернула собі фактичну незалежність.
- 1858 — марш Мендельсона пролунав на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцом Пруссії Фрідріхом, після чого став популярним як весільний марш
- 1878 — російська торпеда на Батумському рейді потопила османський сторожовий пароплав “Інтібах” (перший у світі випадок потоплення судна торпедою).
- 1895 — відбувся перший міжнародний матч з хокею на траві. Збірна Уельсу поступилася гостям з Ірландії з рахунком 0:3.
- 1896 — прем’єра кінофільму братів Люм’єр “Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота”
- 1916 — імператорською владою заборонено діяльність Катеринославської “Просвіти”, її керівників арештували та вислали в Іркутську губернію.
- 1917 — на міні в Ірландському морі підірвався британський крейсер “Лаурентік”, на борту якого було 3211 злитків золота. Загинуло 350 осіб.
- 1919 — у Нью-Йорку відкритий найбільший готель у світі — “Пенсильванія” (на 2200 номерів).
- 1923 — припиняє існування держава Флашенхальс (Пляшкове горло), що була утворена 10 січня 1919-го на окупованих французькою армією німецьких землях.
- 1924 — у французькому альпійському містечку Шамоні стартували перші зимові Олімпійські ігри, в яких брали участь спортсмени з 18 країн.
- 1945 — Гранд Рапідс у Мічиґані стало першим містом, яке почало фторування питної води для профілактики карієсу.
- 1949 — у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, відбулася перша церемонія вручення телевізійних нагород “Еммі”.
- 1955 — вчені Колумбійського університету створили ядерний годинник, який показує час із похибкою 1 секунда на 300 років.
- 1964 — у США запущений супутник “Echo 2”, який встановив супутниковий зв’язок між США та СРСР.
- 1965 — Йосипа Сліпого, що відсидів 18 років у радянських таборах, висвячено у Ватикані кардиналом і призначено головою УГКЦ
- 1971 — італійська ліво-терористична організація “Червоні бригади” провела першу помітну акцію, влаштувавши вибухи на заводі Pirelli в Лаїнате
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Єгиптом.
- 1993 — на орбітальній станції “Мир” пройшла перша у світі художня виставка робіт Ігоря Подольчака.
- 2008 — світова прем’єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака “Las Meninas” у конкурсі Роттердамського Міжнародного Кінофестивалю.
Яке сьогодні церковне свято:
У православній церкві сьогодні вшановують пам’ять святої Тетяни. Народилася вона в Римі близько 200 року в сім’ї вельми знатних римлян-християн. Того часу в Римі було багато язичницьких храмів і, яка подія б не відбувалася, всі мали принести жертвоприношення. Християни ж вважали це зреченням від Христа. Тому вони ухилялися від участі в таких святах.
Коли почалися гоніння на християн, язичники схопили і святу Тетяну. Змушували її принести жертву Аполлону. Але під час її молитви статуя впала і розбилася, після чого Тетяну судив правитель Риму. Її жорстоко катували, кидали до в’язниці, намагалися втопити і заганяли у клітку до лева. Тетяна залишалася непохитною та молилася Христу.
Згодом їй було винесено смертний вирок – усікновення мечем. Але язичники так і не змусили Тетяну молитися їхнім богам.
Пізніше юну християнку Тетяну Римську проголосили святою, а день її смерті 25 січня став Тетяниним днем.
Мощі святої мучениці Тетяни зберігаються у Свято-Успенському Псково-Печерському монастирі.
Прикмети:
- Зоряне небо 25 січня – до ранньої весни.
- Морозяна і ясна погода віщує гарний врожай.
- Сніг на Тетянин день обіцяє дощове літо.
- Сонце 25 січня зійде рано – до швидкого потепління і прильоту птахів з теплих країв.
Традиції:
- 25 січня вважається вдалим для приготування будь-якої випічки. По тому, якою вийшла випічка, гадали, яким буде рік. Якщо тісто в процесі запікання добре піднялося, то рік буде ситим і благополучним. А якщо по центру випічки є западина, то можливі якісь проблеми. Якщо коровай тріснув – це означає проблеми зі здоров’ям.
- Наші предки в цей день намагалися задобрити сонце і наблизити настання весни. Для цього випікали спеціальну обрядову випічку-колобок у формі Сонця. Випічку готувала старша жінка в сім’ї і ділила здобу між родичами.
- Часто Тетянин день присвячували прибиранню – чистили килими, вибілювали постільну білизну і скатертини, мили вікна. Дівчата чистили килими біля річок, а донести їх допомагали юнаки. Таким способом вони зближувалися, адже тривав період весіль.
Іменини цього дня святкують:
Петро, Сава, Тетяна, Ілля, Макар.
- За даними синоптиків у середу, 25 січня, в Україні хмарно з проясненням та без істотних опадів.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 24 січня.