24 січня у світі відзначають Міжнародний день освіти, Міжнародний жіночий спортивний день. В Україні сьогодні - День зовнішньої розвідки. За церковним календарем 24 січня день пам’яті преподобного Феодосія Великого.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день освіти: свято заснували у грудні 2018 року під час міжнародної конференції у Брюсселі, на якій обговорювали різноманітні проблеми сучасної освіти. Запропонували створити свято представники Нігерії. Ідея була такою: щороку 24 січня проводити заходи на певну тему, яка пов’язана з проблемами сучасної освіти.

Міжнародний жіночий спортивний день: свято запровадили у Франції і його підтримало Міністерство спорту та Державного секретаріату питань про гендерну рівність та боротьбу з дискримінацією. Проблема сексуалізації жінок в спорті і насилля над ними виявилася надто гострою, тож було вирішено за допомогою певних заходів створити кращий рівень життя та здоров’я спортсменок.

В Україні сьогодні відзначають:

День зовнішньої розвідки України — свято, що відзначається в Україні 24 січня. День установлений 22 листопада 2018 року п’ятим президентом України Петром Порошенком ураховуючи значний внесок співробітників розвідувальних органів України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, а також життя, здоров’я її громадян та об’єктів державної власності за межами України, зміцнення обороноздатності держави, з метою відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій вшанування звитяг зовнішньої розвідки України.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Кіпр – День пам’яті Святого Неофіта

Румунія – День об’єднання

США – Національний день компліменту

Цього дня у світі:

1848 — у Північній Каліфорнії Джеймс Маршал знайшов великий золотий злиток, що дало поштовх до виникнення явища, котре через рік стало називатись “золотою лихоманкою”.

1859 — Дунайські князівства об’єдналися у Волощину та Молдову, попередника Румунії.

1861 — У Петербурзі вийшов друком перший номер українського щомісячника “Основа”.

1895 — встановлено неофіційний рекорд швидкості на мотоциклі — Гленн Кертіс на власноруч збудованому мотоциклі розвинув швидкість 136,29 миль/год (близько 220 км/год).

1907 — В Англії організовано перший скаутський загін.

1918 — у ніч з 24 на 25 січня (за іншими даними 11-12 січня) було проголошено незалежність України.

1923 — у Харкові створено літературну спілку “Гарт”.

1935 — в американському місті Річмонд надійшла у продаж перша партія банкового пива під назвою “Пінисте пиво Крюгера” (“Krueger Cream Ale”).

1942 — в Комі АРСР (РРФСР) почалось перше в історії ГУЛАГу повстання ув’язнених.

1966 — Індіра Ґанді стала третім прем’єр-міністром Індії.

1976 — сталася одна з найбільших у XX ст. катастроф танкерів-гігантів: біля берегів Франції сів на мілину танкер Olympic Bravery, який через три тижні розколовся навпіл.

1984 — у США в продажу за ціною 2495 доларів за штуку з’явились перші комп’ютери “Макінтош” — перший персональний комп’ютер, що використовує графічний інтерфейс користувача і комп’ютерну мишу, замість стандартного на той момент інтерфейсу командного рядка.

1986 — американський космічний апарат “Вояджер-2” став першим штучним об’єктом, який досягнув Урана, пройшовши від нього на відстані близько 100 тис. км.

1992 — Королівство Нідерланди, Королівство Лесото, Республіка Малі, Республіка Кабо-Верде визнали незалежність України.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Австрією і Францією.

2010 — фантастичний бойовик “Аватар” Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, став найкасовішим фільмом в історії.

2011 — вибух в аеропорту Домодєдово.

2015 — російські терористи “ДНР” обстріляли з “градів” Маріуполь, внаслідок чого загинуло 30 осіб.

Яке сьогодні церковне свято:

24 січня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Феодосія Великого. Народився він в Каппадокії в родині благочестивих Євлогії і Проєресія. Ще в дитинстві батьки помітили, що у Феодосія гарний голос, тому його відразу посвятили у церковні читці. 451 року Феодосій поїхав до Єрусалиму і по дорозі зустрів Симеона Стовпника. Там він відвідав різні місця, які мають для християн особливе значення, а потім став учнем преподобного Лонгіна.

Прикмети:

Якщо сьогодні відлига, то весна буде затяжною і досить ранньою

Якщо сильний мороз – пізній посів ярових

24 січня туман – навесні річки сильно розіллються

На небі де-не-де хмари – скоро буде мороз

Яка погода 24 січня таким буде і листопад

Традиції:

Дата 24 січня в Київській Русі також вважали небезпечною через часті лихоманки, якими хворіли люди в цей день. Вважалося, що лихоманку відлякують різні сильні запахи, тому в цей день ставили в будинку ароматні трави. Також вважалося, що хвороба не чіпає чистих і вимитих людей, тому в цей день всією сім’єю парилися в лазні.

У давні часи в цей день часто наступало перше невелике потепління після водохресних морозів, яке називали Феодосієвою відлигою. Хоча морози вже набридли, але потеплінню наші предки не раділи, оскільки це означало, що зима буде затяжною.

Якщо ж погода в цей день була сніжною і морозною, то наші предки вважали, що це нечисть після Святок біснується. Щоб не потрапити під дію злих сил, намагалися без потреби не виходити з дому сьогодні.

Іменини цього дня святкують:

Віталій, Володимир, Йосип, Микола, Михайло, Федосій, Федот, Степан (Стефан), Терентій, Федір, Феодосій.