26 березня в Україні святкують День національної гвардії, у світі - Фіолетовий день (День хворих на епілепсію). За церковним календарем вшановують перенесення мощів святителя Никифора.

Про це повідомляють #Букви.

День національної гвардії. Це професійне свято, яке було затверджене 18 березня 2015 року указом президента Петра Порошенко. До складу цього військового формування відносять бригади та полки оперативного призначення і охорони громадського призначення, полки охорони важливих державних об’єктів тощо.

Фіолетовий день (День хворих на епілепсію). 2008 року ініціатором створення окремої події виступила звичайна дев’ятирічна дівчинка Кессіді Меган, яка хворіє на епілепсію. Вона хотіла показати людям, що про це захворювання існує надто багато міфів. Дівчинка прикріпила до одягу стрічку фіолетового кольору. Ідею Кессіді підтримали різні організації по всьому світі.

Епілепсією називають групу неврологічних розладів, які відрізняються основною характерною рисою — наявністю судомних нападів. Поки що немає точних причин виникнення цього захворювання, але погані звички та перенесення важких захворювань. Лікування не існує, лікарі можуть лише підтримувати нормальний стан організму, а ось повне одужання неможливе.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Малі – День мученика або День демократії

Бангладеш – День незалежності

В’єтнам – День молоді

СШ – День сільського господарства

Цього дня у світі:

1636 — засновано Утрехтський університет.

1826 — Шуберт дав свій єдиний публічний концерт.

1830 — у Пальмірі, штат Нью-Йорк надійшла в продаж Книга Мормона — священний текст Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів.

1845 — у США запатентований медичний пластир.

1881 — Румунія проголошена королівством.

1904 — завершене будівництво та здана в експлуатацію нова будівля Львівського залізничного вокзалу.

1917 — до Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський. Його вітали піднятим жовто-блакитним прапором.

1920 — Латвія визнала незалежність Української Народної Республіки та її уряд.

1945 — завершилась битва за Іодзіму — єдина наземна операція японських сил, в якій втрати армії США перевищили їхні власні.

1956 — підписана міжнародна угода про створення Об’єднаного інституту ядерних досліджень у Дубні.

1971 — Східний Пакистан проголосив незалежність від Пакистану, утворивши державу Бангладеш та розпочавши війну за незалежність.

1979 — прем’єр-міністр Ізраїлю Менахем Бегін, президент Єгипту Анвар Садат та президент США Джиммі Картер підписали єгипетсько-ізраїльську мирну угоду.

1989 — в Радянському Союзі відбулися перші вільні вибори народних депутатів СРСР, які стали початком реальних змін в політичній системі країни.

1992 — Верховна Рада України приняла закон “Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України”. Цей день вважається Днем внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

1995 — у перших семи країнах ЄС вступили в дію Шенгенські угоди про скасування візового контролю на кордонах.

1999 — макровірус Мелісса почав розповсюджуватися по всьому світу через електронну пошту, завдавши шкоди на приблизно 80 млн доларів.

2006 — чергові парламентські вибори в Україні.

2008 — вперше в Новій Шотландії, Канада відбулась акція на підтримку хворих на епілепсію, яка отримала назву — Фіолетовий день.

Яке сьогодні церковне свято:

26 березня в церковному календарі – день перенесення мощів святителя Никифора. Він був Константинопільським патріархом. 815 року імператор Лев V Вірменин заслав його на острів Проконіс через те, що святитель був іконопоклонником. Помер Никифор 828 року. Його мощі поховали у монастирській церкві святого Теодора. Через 19 років після поховання на острів прибув святий Методій і побачив, що мощі патріарха залишилися нетлінними. Тоді їх перенесли спочатку до царгородського храму св. Софії, а пізніше (846 року) до церкви Святих Апостолів.

Прикмети:

Туман – літо буде дощовим

Південний вітер – будуть теплі весна та літо

Сухий і сонячний день – до багатого врожаю

Берези “плачуть” рясним соком – влітку будуть дощі і холодна погода

Традиції:

Селяни намагалися з повагою ставитися до рослин на Никифора. Вірили, що можна накликати на себе і свою сім’ю біду, якщо нашкодити квітці чи зрубати дерево.

Сни проти 26 березня вважалися безпечними, але їх нікому не розповідали. Але якщо побачити сновидіння вдень, то воно точно не збудеться.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Христина, Терентій, Никифор, Африкан, Фелікс, Лариса.