26 хворих та 24 апарати ШВЛ: наскільки Тернопіль готовий до боротьби з COVID-19

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що станом на 27 березня в області виявили 26 випадків захворювання на коронавірус, при цьому наразі на Тернопільщині є лише 24 апарати швидкої вентиляції легень.

Про це він розповів в ефірі “24 Каналу”.

За словами Надала, лише частина з пацієнтів лікується в Тернополі, інші перебувають у Монастирській лікарні, звідки розпочалося розповсюдження COVID-19 в області. У обласному центрі, зокрема, визначно 2 базові лікарні, в яких надаватимуть допомогу всім хворим: Міська лікарня швидкої допомоги для дорослих та Міська дитяча лікарня.

Мер нагадав, що в області вже офіційно зареєстрували коронавірус у 11-річної дитини, яка наразі перебуває на лікуванні в дитячій лікарні.

Надал зазначив, що область наразі забезпечена необхідною кількістю лабораторних тестів.

“Всі, в кого виявляють підозру, мають можливість без жодних обмежень пройти необхідне тестування”, – сказав він.

Крім того, міський голова повідомив, що в місті визначена також одна лікарня, яка виконуватиме функцію обсервації: там перебуватимуть ті, хто були в контакті з хворими, і мають пройти обсервативний режим.

Він зазначив, що наразі до обласного центру везуть тільки тих хворих, які перебувають у важкому стані. Спочатку в місто везли всіх, поки не почала збільшуватися кількість інфікованих людей.

“У всіх лікарнях в області є 24 апарати швидкої вентиляції легень, також в межах одного тижня мають надійти ще 7. Ще певну кількість мають доставити постачальники в межах двох тижнів. На сьогодні це є проблемою. Вони, звичайно, дефіцитні, їх везуть з-за кордону. Та кількість, яка є, достатня наразі” – додав Надал.

За його словами, ці апарати вже використовують для деяких пацієнтів.