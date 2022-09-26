Сьогодні, 26 вересня, у світі святкують Європейський день мов і Всесвітній день контрацепції.

Про це повідомляють #Букви.

Також дуже актуальне свято сьогодні – Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Така нищівна зброя, як ядерна зброя, є загрозою для світу навіть як засіб шантажу. Росія та її очільник – Володимир Путін – наочно показали світу, що про це не можна забувати.

Також сьогодні відзначають:

Всесвітній день здоров’я довкілля (вперше відзначений у 2011 році в Індонезії);

День Джонні Яблука в США (Майже міфічна особа, яка подорожувала по нетрях Америки, поширюючи по всюди насіння яблуні. Чого багато хто не знає, так це те, що Johnny Appleseed був не просто легендою, а місіонером, на ім’я Джон Чепмен. Він народився в Леомінстері, штат Массачусетс, в 1774 році);

День Революції в Ємені;

День національного прапора в Еквадорі;

Національний день добросусідства в США (Відзначався з 1978 року в четверту неділю вересня. 28 квітня 2004 року Сенат прийняв резолюцію Монтани від сенатора Макса Бокуса і встановив фіксовану дату для цього свята – 26 вересня);

Національний день домініону в Новій Зеландії;

Національний день млинчиків в США;

Національний день пельменів в США;

Національний день пирога з лаймом в США;

Національний день поліпшеного сніданку в США.

Цей день в історії:

У 1995 році Україну прийняли до Ради Європи.

У 1991 році встановлено консульські відносини між Україною і Австрією.

У 1969 році вийшов останній студійний альбом групи “Бітлз” “Abbey Road”.

У 1962 році проголошена Єменська Арабська Республіка.

У 1961 році на три тижні американський хіт-парад очолив Рой Орбісон з піснею “Oh, Pretty Woman”.

У 1960 році Кеннеді і Ніксон провели між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати.

У 1960 році Фідель Кастро виголосив найдовшу промову в історії ООН (4:00 29 хвилин).

У 1951 році Бундестаг ФРН проголосував за виплату післявоєнних репарацій євреям.

У 1941 році закінчилася Київська стратегічна оборонна операція, яка тривала 82 діб.

У 1930 році польська влада заборонила на своїй території діяльність скаутів.

У 1919 році війська Нестора Махна прорвали фронт Добровольчої армії і здійснили зухвалий рейд у напрямку Бердянська і Таганрога.

У 1815 році Австрійська імперія, Пруссія і Російська імперія уклали в Парижі Священний союз для забезпечення непорушності рішень Віденського конгресу 1814-1815.

У 1815 році герцог Рішельє призначений прем’єр-міністром і міністром закордонних справ Королівства Франція.

У 1580 році англійський пірат Френсіс Дрейк завершив друге у світі кругосвітнє плавання.

У 1530 році засновано місто Чебоксари — нині столиця Чувашії.

Яке сьогодні церковне свято:

26 вересня православні вшановують священномученика Корнилія “сотника”. У Новому Заповіті розповідається, що він був римським центуріоном (сотником), якого навернув у християнство апостол Петро.

Що не можна робити 26 вересня:

Сьогодні не можна гадати з дзеркалом, інакше трапиться нещастя.

Якщо сьогодні одружитися чи свататися, шлюб буде нещасливим.

Також сьогодні не слід прибирати в будинку.

Прикмети:

Якщо сьогодні дощовий день – урожай буде хорошим.

Якщо всі граки полетіли на зимівлю, то скоро піде сніг.

З калини вже опадають ягоди – до заморозків.

Іменини сьогодні святкують Ілля, Корнилій, Леонтій, Лук’ян, Микола, Олександр, Петро, Степан, Юліан.