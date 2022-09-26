Про це повідомляють #Букви.
Також дуже актуальне свято сьогодні – Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Така нищівна зброя, як ядерна зброя, є загрозою для світу навіть як засіб шантажу. Росія та її очільник – Володимир Путін – наочно показали світу, що про це не можна забувати.
Також сьогодні відзначають:
- Всесвітній день здоров’я довкілля (вперше відзначений у 2011 році в Індонезії);
- День Джонні Яблука в США (Майже міфічна особа, яка подорожувала по нетрях Америки, поширюючи по всюди насіння яблуні. Чого багато хто не знає, так це те, що Johnny Appleseed був не просто легендою, а місіонером, на ім’я Джон Чепмен. Він народився в Леомінстері, штат Массачусетс, в 1774 році);
- День Революції в Ємені;
- День національного прапора в Еквадорі;
- Національний день добросусідства в США (Відзначався з 1978 року в четверту неділю вересня. 28 квітня 2004 року Сенат прийняв резолюцію Монтани від сенатора Макса Бокуса і встановив фіксовану дату для цього свята – 26 вересня);
- Національний день домініону в Новій Зеландії;
- Національний день млинчиків в США;
- Національний день пельменів в США;
- Національний день пирога з лаймом в США;
- Національний день поліпшеного сніданку в США.
Цей день в історії:
У 1995 році Україну прийняли до Ради Європи.
У 1991 році встановлено консульські відносини між Україною і Австрією.
У 1969 році вийшов останній студійний альбом групи “Бітлз” “Abbey Road”.
У 1962 році проголошена Єменська Арабська Республіка.
У 1961 році на три тижні американський хіт-парад очолив Рой Орбісон з піснею “Oh, Pretty Woman”.
У 1960 році Кеннеді і Ніксон провели між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати.
У 1960 році Фідель Кастро виголосив найдовшу промову в історії ООН (4:00 29 хвилин).
У 1951 році Бундестаг ФРН проголосував за виплату післявоєнних репарацій євреям.
У 1941 році закінчилася Київська стратегічна оборонна операція, яка тривала 82 діб.
У 1930 році польська влада заборонила на своїй території діяльність скаутів.
У 1919 році війська Нестора Махна прорвали фронт Добровольчої армії і здійснили зухвалий рейд у напрямку Бердянська і Таганрога.
У 1815 році Австрійська імперія, Пруссія і Російська імперія уклали в Парижі Священний союз для забезпечення непорушності рішень Віденського конгресу 1814-1815.
У 1815 році герцог Рішельє призначений прем’єр-міністром і міністром закордонних справ Королівства Франція.
У 1580 році англійський пірат Френсіс Дрейк завершив друге у світі кругосвітнє плавання.
У 1530 році засновано місто Чебоксари — нині столиця Чувашії.
Яке сьогодні церковне свято:
26 вересня православні вшановують священномученика Корнилія “сотника”. У Новому Заповіті розповідається, що він був римським центуріоном (сотником), якого навернув у християнство апостол Петро.
Що не можна робити 26 вересня:
- Сьогодні не можна гадати з дзеркалом, інакше трапиться нещастя.
- Якщо сьогодні одружитися чи свататися, шлюб буде нещасливим.
- Також сьогодні не слід прибирати в будинку.
Прикмети:
- Якщо сьогодні дощовий день – урожай буде хорошим.
- Якщо всі граки полетіли на зимівлю, то скоро піде сніг.
- З калини вже опадають ягоди – до заморозків.
Іменини сьогодні святкують Ілля, Корнилій, Леонтій, Лук’ян, Микола, Олександр, Петро, Степан, Юліан.
- 25 вересня відзначали Всесвітній день мрії та Всесвітній день фармацевта.