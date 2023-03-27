27 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють
#Букви.
Міжнародний день віскі. Це неофіційне свято, яке було затверджене 2009 року. Дату обрали на честь дня народження Майкла Джейсма Джексона, який розробив концепцію дегустації та шкалу оцінки якості віскі. Віскі вважається міцним алкогольним напоєм, який отримують з різних видів зерна. Найпопулярніші віскі розробляють у Шотландії та Ірландії. Віскі можна зберігати у закритих дерев’яних бочках не менше трьох років.
Міжнародний день театру. Творче свято також вважають професійним для театральних працівників. Подія була започаткована Міжнародним інститутом театру, зокрема актором, письменником Жаном Кокто 1961 року. Дату обрали на честь першої театральної вистави, яка була поставлена у Давньому Римі. Хоча історично ця подія не була підтверджена.
День нефролога. Професійне свято лікарів-нефрологів, які спеціалізуються на лікуванні нирок і допомагають діагностувати проблему, а потім, якщо можливо, лікувати її. Нефролог піклується, щоб пацієнт зміг прожити максимально комфортне життя навіть з невиліковними хворобами нирок.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
М’янма – День збройних сил
Ангола – День Перемоги
Японія – Свято цвітіння Сакури
США – Національний День Джо
Цього дня у світі:
1111 — на завершальній фазі походу руських князів проти половців відбулася битва при Сальниці, в якій Святополк Ізяславич і Володимир Мономах розбили військо супротивника.
1664 — поляками розстріляно українського гетьмана Івана Виговського.
1668 — Карл II передав Бомбей в оренду Британській Ост-Індській компанії за річну плату £10.
1794 — Конгрес США заснував постійно діючий військовий флот Союзу.
1854 — Англія і Франція оголосили війну Росії (раніше це зробила Туреччина).
1860 — мешканець Нью-Йорку Майкл Бірн запантетував коркотяг.
1898 — підписання Російсько-китайської конвенції, що передбачала надання Росії в орендне користування міста Порт-Артур (Люйшунь) і Далянь (Дальний).
1914 — І. Сікорський на своєму літаку С-6А встановив світовий рекорд швидкості з 4 пасажирами — 106 км/год.
1964 — Великий Аляскинський землетрус магнітудою 9.2, найсильніший землетрус у Північній Америці та другий за потужністю за всю історію спостережень.
1977 — два пасажирські літаки зіткнулися в аеропорту Тенерифе, загинуло 583 людини. Найбільша катастрофа в історії цивільної авіації.
1998 — FDA дозволило застосування перорального засобу “Віагра” компанії Pfizer при еректильній дисфункції.
1999 — утворено альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.
2011 — інтронізація нового Глави УГКЦ єпископа Святослава Шевчука у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві.
2014 — Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід’ємними частинами. За відповідну резолюцію проголосували 100 країн-членів ООН зі 194. Проти проголосували 11 країн, 58 країн утрималися, решта не брали участі в голосуванні.
2020 — Північна Македонія стала 30-м членом НАТО.
Яке сьогодні церковне свято:
27 березня в церковному календарі – день пам’яті
преподобного Венедикта. Він був сином знатного римлянина з Нурсії. Відправився на навчання до Риму ще в дитячому віці. Проте юнак вирішив покинути велике місто і оселитися в невеликому поселенні високо в горах.
Згодом Венедикт зрозумів, що хоче все своє життя прожити відлюдником. Проживши в печері три роки, зміг загартуватися фізично і духовно. Люди почали приходити до самітника, щоб отримати благословення. А потім навіть попросили очолити місцевий монастир після смерті настоятеля. Однак у Венедикта були надто суворі уявлення про чернече життя. Вони не дуже сподобалися людям, тому згодом він знову повернувся жити в печеру.
У Венедикта було кілька учнів, яких він розділив на 12 груп. В кожній був свій настоятель. А сам Венедикт наглядам за всіма. 530 року через заздість ченців йому довелося переселитися на гору Кассіно, де пізніше він заснував свій відомий монастир Монте-Кассіно. Пізніше він навіть склав статут для обителі, який став головним для західного чернецтва. Згодом це став знаменитий на увесь світ орден бенедиктинців.
Прикмети:
Мороз – ще сім днів буде така погода
Сонячна погода – буде швидке похолодання
Дощ з громом — влітку буде спекотна і суха погода
Хмари пливуть високо і швидко — юуде хороша погода
Голосно кричать кури — в сім’ї будуть сварки
Традиції:
Здавна вірили, чим щасливіше і радісніше проведеш 27 березня, тим кращим буде майбутнє життя. А ще вважалося, якщо подумати цього дня про щось погане, то воно обов’язково збудеться.
Іменини:
Бенедикт, Феодосій, Михайло, Ростислав.