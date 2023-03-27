27 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Міжнародний день віскі. Це неофіційне свято, яке було затверджене 2009 року. Дату обрали на честь дня народження Майкла Джейсма Джексона, який розробив концепцію дегустації та шкалу оцінки якості віскі. Віскі вважається міцним алкогольним напоєм, який отримують з різних видів зерна. Найпопулярніші віскі розробляють у Шотландії та Ірландії. Віскі можна зберігати у закритих дерев’яних бочках не менше трьох років.

Міжнародний день театру. Творче свято також вважають професійним для театральних працівників. Подія була започаткована Міжнародним інститутом театру, зокрема актором, письменником Жаном Кокто 1961 року. Дату обрали на честь першої театральної вистави, яка була поставлена у Давньому Римі. Хоча історично ця подія не була підтверджена.

День нефролога. Професійне свято лікарів-нефрологів, які спеціалізуються на лікуванні нирок і допомагають діагностувати проблему, а потім, якщо можливо, лікувати її. Нефролог піклується, щоб пацієнт зміг прожити максимально комфортне життя навіть з невиліковними хворобами нирок.