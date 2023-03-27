російсько-українська війна
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07:27 27 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:08 Малохмарність та помірні опади: прогноз погоди на 27 березня
01:00 В Угорщині поскаржилися на критику Заходу, що «ускладнює співпрацю»
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26 березня

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21:57 Глава МЗС Німеччини планує вислати понад 30 російських дипломатів
21:24 Заява про розміщення російської ядерної зброї в РБ: у Болгарії закликали до переговорів
20:30 В Україні удосконалили порядки виплати грошової компенсації для придбання житла ветеранами війни
20:02 В ЄС готові відповісти санкціями на розміщення російської ядерної зброї в РБ – Боррель
19:39 В Росії чоловіків заохочують долучатися до армії преміями та пільгами — AP
19:11 У Чорному морі збільшилося корабельне угрупування ворога – ОК «Південь»
18:17 НАТО критикує Путіна за «небезпечну та безвідповідальну» ядерну риторику
16:55 В Японії студент одягнувся на випуск як президент Зеленський на знак солідарності з українцями
16:13 У 2014 році західні держави не були готові до жорстких санкцій проти Росії — експрезидент Франції
15:28 З’явилися фотографії Леді Гаги з фільму «Джокер: Божевілля на двох»
14:51 На Херсонщині окупанти катують тих, хто відмовляється отримувати російський паспорт
13:16 Путін заявив, що збереже контроль над ядерною зброєю в Білорусі: у США не бачать ознак, що РФ планує її застосувати
12:46 Відомого за роллю у фільмі «Крід ІІІ» актора Джонатана Мейджорса заарештували за звинуваченням в домашньому насильстві
12:31 В Одеській області внаслідок детонації міни пошкоджено дачний будинок на березі Чорного моря
11:59 Генштаб Північної Македонії погодив передачу Україні вертольотів Мі-24
11:16 Понад ₴323 млн грошової допомоги виплачено жителям звільнених територій – Мінреінтеграції
11:15 У Німеччині розкритикували заяву Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі
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27 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

27 березня відзначається Всесвітній день театру та Міжнародний День віскі, в Україні - День нефролога. За церковним календарем вшановують пам'ять преподобного Венедикта.

Понеділок, 27 березня 2023, 07:27
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Міжнародний день віскі. Це неофіційне свято, яке було затверджене 2009 року. Дату обрали на честь дня народження Майкла Джейсма Джексона, який розробив концепцію дегустації та шкалу оцінки якості віскі. Віскі вважається міцним алкогольним напоєм, який отримують з різних видів зерна. Найпопулярніші віскі розробляють у Шотландії та Ірландії. Віскі можна зберігати у закритих дерев’яних бочках не менше трьох років.

Міжнародний день театру. Творче свято також вважають професійним для театральних працівників. Подія була започаткована Міжнародним інститутом театру, зокрема актором, письменником Жаном Кокто 1961 року. Дату обрали на честь першої театральної вистави, яка була поставлена у Давньому Римі. Хоча історично ця подія не була підтверджена.

День нефролога. Професійне свято лікарів-нефрологів, які спеціалізуються на лікуванні нирок і допомагають діагностувати проблему, а потім, якщо можливо, лікувати її. Нефролог піклується, щоб пацієнт зміг прожити максимально комфортне життя навіть з невиліковними хворобами нирок.

Теги: день віскі, день нефролога, день театру, іменини, прикмети, релігійне свято, свято 27 березня, свято, традиції

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