27 грудня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

27 грудня відзначають День вирізання сніжинок. За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Мучеників Фірса, Левкія та Калліника

Про це повідомляють #Букви.

День вирізання сніжинок: мистецтво вирізання зі складеного паперу творів мистецтва, або “scherenschnitte”, яке спочатку зародилося в Китаї, було адаптоване європейцями 17-го століття і принесене в колоніальну Америку в 18-му столітті німецькими іммігрантами, деякі з яких оселилися на південному сході Пенсільванії.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

КНДР – День конституції

США – Національний день фруктового пирога

Цього дня у світі:

537 — У Константинополі, столиці Візантійської імперії, освятили храм святої Софії, який протягом тисячоліття був головним храмом православного світу.

1648 — тріумфальний в’їзд гетьмана Війська Запорозького Богдана Хмельницького в Київ через Золоті ворота.

1932 — Постанова ЦВК і РНК СРСР про введення в СРСР єдиної паспортної системи та “обов’язкового запису паспортів”. Селяни паспортів не отримали, через що фактично перетворилися на кріпаків; з’явився додатковий привід для переслідування мандрівних кобзарів

1932 — У розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкрився найбільший у світі театр мистецтв “Radio City Music Hall”, розрахований на 5945 місць.

1934 — Політбюро ЦК ВКП(б) своєю Постановою № 488 “Об Украине” ухвалило депортувати 2 000 “антирадянських” родин із прикордонних районів України та переселити 7-8 тис. господарств “ненадёжного элемента” з західної частини України на східну.

1945 — У Нью-Йорку представники 28 країн підписали угоду про створення Міжнародного валютного фонду. Перші фінансові операції МВФ розпочав 1 березня 1947 року.

1959 — Від семи поштовхів землетрусу на півночі Туреччини загинуло понад 50 тисяч осіб, сотні тисяч жителів провінцій Ерзінджан, Сівас і Самсун втратили житло і протягом всієї зими потерпали від лютих морозів, що часом досягали 30 градусів.

1978 — Король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затвердив нову демократичну Конституцію — першу за попередні 50 років.

1979 — Радянські військовики вбили президента Афганістану Хафізуллу Аміна.

1979 — За рішенням керівництва СРСР 75-тисячний контингент радянських військ увійшов на територію Афганістану.

1991 — незалежність України визнали Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В’єтнам, Камбоджа, Молдова і Франція.

1994 — запущено в експлуатацію київську станцію метро “Позняки”.

1997 — введено в експлуатацію станцію метро “Печерська”.

2008 — Під кодовою назвою “Литий свинець” в Секторі Газа почалась антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАСу.

Прикмети:

Яка погода сьогодні, така і в лютому буде.

Якщо в Філімонов день морозно і вітряно, то в наступному році буде урожай хороший.

Якщо день теплий, то літо буде спекотним.

Погода протягом дня змінюється – до відлиги.

Якщо вітер дме в одну сторону, а хмари летять в іншу, то скоро буде похмуро і сніг піде.

Якщо вночі іній, то днем буде снігопад.

Сині плями над лісом – до снігу.

Якщо ворони всією зграєю каркають, а гуси лапи під себе підтискають, чекай похолодання.

Традиції:

Наші предки вірили, що нечисть сьогодні може з’явитися в образі барана, козла або кнура, тому не можна підходити до незнайомих тварин.

Також існувало повір’я, що хороших господарів нечисть не зачіпає. Тому цього дня намагалися активно прибрати в будинку і навколо нього.

Іменини цього дня святкують:

Левкій, Фірс, Калліник, Аріан.