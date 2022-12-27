27 грудня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.
День вирізання сніжинок: мистецтво вирізання зі складеного паперу творів мистецтва, або “scherenschnitte”, яке спочатку зародилося в Китаї, було адаптоване європейцями 17-го століття і принесене в колоніальну Америку в 18-му столітті німецькими іммігрантами, деякі з яких оселилися на південному сході Пенсільванії.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- КНДР – День конституції
- США – Національний день фруктового пирога
Цього дня у світі:
- 537 — У Константинополі, столиці Візантійської імперії, освятили храм святої Софії, який протягом тисячоліття був головним храмом православного світу.
- 1648 — тріумфальний в’їзд гетьмана Війська Запорозького Богдана Хмельницького в Київ через Золоті ворота.
- 1932 — Постанова ЦВК і РНК СРСР про введення в СРСР єдиної паспортної системи та “обов’язкового запису паспортів”. Селяни паспортів не отримали, через що фактично перетворилися на кріпаків; з’явився додатковий привід для переслідування мандрівних кобзарів
- 1932 — У розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкрився найбільший у світі театр мистецтв “Radio City Music Hall”, розрахований на 5945 місць.
- 1934 — Політбюро ЦК ВКП(б) своєю Постановою № 488 “Об Украине” ухвалило депортувати 2 000 “антирадянських” родин із прикордонних районів України та переселити 7-8 тис. господарств “ненадёжного элемента” з західної частини України на східну.
- 1945 — У Нью-Йорку представники 28 країн підписали угоду про створення Міжнародного валютного фонду. Перші фінансові операції МВФ розпочав 1 березня 1947 року.
- 1959 — Від семи поштовхів землетрусу на півночі Туреччини загинуло понад 50 тисяч осіб, сотні тисяч жителів провінцій Ерзінджан, Сівас і Самсун втратили житло і протягом всієї зими потерпали від лютих морозів, що часом досягали 30 градусів.
- 1978 — Король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затвердив нову демократичну Конституцію — першу за попередні 50 років.
- 1979 — Радянські військовики вбили президента Афганістану Хафізуллу Аміна.
- 1979 — За рішенням керівництва СРСР 75-тисячний контингент радянських військ увійшов на територію Афганістану.
- 1991 — незалежність України визнали Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В’єтнам, Камбоджа, Молдова і Франція.
- 1994 — запущено в експлуатацію київську станцію метро “Позняки”.
- 1997 — введено в експлуатацію станцію метро “Печерська”.
- 2008 — Під кодовою назвою “Литий свинець” в Секторі Газа почалась антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАСу.
Прикмети:
- Яка погода сьогодні, така і в лютому буде.
- Якщо в Філімонов день морозно і вітряно, то в наступному році буде урожай хороший.
- Якщо день теплий, то літо буде спекотним.
- Погода протягом дня змінюється – до відлиги.
- Якщо вітер дме в одну сторону, а хмари летять в іншу, то скоро буде похмуро і сніг піде.
- Якщо вночі іній, то днем буде снігопад.
- Сині плями над лісом – до снігу.
- Якщо ворони всією зграєю каркають, а гуси лапи під себе підтискають, чекай похолодання.
Традиції:
- Наші предки вірили, що нечисть сьогодні може з’явитися в образі барана, козла або кнура, тому не можна підходити до незнайомих тварин.
- Також існувало повір’я, що хороших господарів нечисть не зачіпає. Тому цього дня намагалися активно прибрати в будинку і навколо нього.
Іменини цього дня святкують:
Левкій, Фірс, Калліник, Аріан.
- За даними синоптиків у вівторок, 27 грудня, у всіх українських областях дощі, місцями – з мокрим снігом.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 26 грудня.