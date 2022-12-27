російсько-українська війна
07:39 27 грудня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:19 По всій Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 27 грудня
00:39 Важка та болісна – Володимир Зеленський про ситуацію на Донбасі

26 грудня

23:35 Україна готова до проведення саміту щодо формули мирну в лютому – очільник МЗС Кулеба
22:10 Пеле попрощався з рідними: стан легенди футболу погіршився з часу госпіталізації
21:59 WSJ: США посилюють рейди проти бойовиків «Ісламської держави» в Сирії
21:33 У США створили клавіатуру з вбудованим екраном (відео)
21:04 У Німеччині затримано співробітника Федеральної розвідувальної служби, який міг передавати Росії дані про Україну
20:44 НАБУ проводить обшуки у голови Дніпропетровської ОВА через справу, пов’язану з «Великим будівництвом» – «Схеми»
20:23 Зеленський розраховує на участь Індії в реалізації «формули миру»
19:40 Toyota заявила про збої з постачанням через брак чипів та сплеск COVID-19
18:26 З нового року РФ може скоротити видобуток нафти на 7%
17:59 На бойовому чергуванні у Чорному морі ворог утримує три носії «Калібрів»
17:34 Україна ініціює процес виключення Росії з Ради безпеки ООН — заява МЗС
17:13 Журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозєва оголосили в розшук у Росії
16:11 У РФ заявили про готовність відновити постачання газопроводом Ямал-Європа
15:34 У Новосибірську сталася масштабна пожежа у складській будівлі
15:15 Глава ОП України Єрмак і пес Патрон потролили одне одного
14:37 Ердоган звинуватив Захід, що той займався «тільки провокаціями» у російсько-українській війні
14:23 Ані Лорак написала, що хотіла б зустрітися на свята з усією сім’єю – співачку запросили до зруйнованих РФ міст
Партнерський матеріал
14:21 Як обрати смартфон?
13:49 СБУ затримала зрадника, який під час окупації частини Київської області допомагав росіянам викрадати учасників АТО
13:12 У Києві та низці областей України запроваджено аварійні відключення світла — «Укренерго»
12:36 «Щедрик» проти «русского міра»: у Києві презентували документальну стрічку
11:54 Ексглаві «Роскосмосу» Рогозіну може загрожувати параліч — росЗМІ
11:21 В Україні створили спільну мережу з тисячі відділень банків на випадок блекауту
10:44 Російський агент, який готував прорив ДРГ у Сумську область, проведе 15 років за ґратами
Партнерський матеріал
10:41 Як обрати генератор та скільки він коштує?

27 грудня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

27 грудня відзначають День вирізання сніжинок. За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Мучеників Фірса, Левкія та Калліника

Вівторок, 27 грудня 2022, 07:39
Підтримати

Про це повідомляють #Букви.

День вирізання сніжинок: мистецтво вирізання зі складеного паперу творів мистецтва, або “scherenschnitte”, яке спочатку зародилося в Китаї, було адаптоване європейцями 17-го століття і принесене в колоніальну Америку в 18-му столітті німецькими іммігрантами, деякі з яких оселилися на південному сході Пенсільванії.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • КНДР – День конституції
  • США – Національний день фруктового пирога

Цього дня у світі:

  • 537 — У Константинополі, столиці Візантійської імперії, освятили храм святої Софії, який протягом тисячоліття був головним храмом православного світу.
  • 1648 — тріумфальний в’їзд гетьмана Війська Запорозького Богдана Хмельницького в Київ через Золоті ворота.
  • 1932 — Постанова ЦВК і РНК СРСР про введення в СРСР єдиної паспортної системи та “обов’язкового запису паспортів”. Селяни паспортів не отримали, через що фактично перетворилися на кріпаків; з’явився додатковий привід для переслідування мандрівних кобзарів
  • 1932 — У розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкрився найбільший у світі театр мистецтв “Radio City Music Hall”, розрахований на 5945 місць.
  • 1934 — Політбюро ЦК ВКП(б) своєю Постановою № 488 “Об Украине” ухвалило депортувати 2 000 “антирадянських” родин із прикордонних районів України та переселити 7-8 тис. господарств “ненадёжного элемента” з західної частини України на східну.
  • 1945 — У Нью-Йорку представники 28 країн підписали угоду про створення Міжнародного валютного фонду. Перші фінансові операції МВФ розпочав 1 березня 1947 року.
  • 1959 — Від семи поштовхів землетрусу на півночі Туреччини загинуло понад 50 тисяч осіб, сотні тисяч жителів провінцій Ерзінджан, Сівас і Самсун втратили житло і протягом всієї зими потерпали від лютих морозів, що часом досягали 30 градусів.
  • 1978 — Король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затвердив нову демократичну Конституцію — першу за попередні 50 років.
  • 1979 — Радянські військовики вбили президента Афганістану Хафізуллу Аміна.
  • 1979 — За рішенням керівництва СРСР 75-тисячний контингент радянських військ увійшов на територію Афганістану.
  • 1991 — незалежність України визнали Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В’єтнам, Камбоджа, Молдова і Франція.
  • 1994 — запущено в експлуатацію київську станцію метро “Позняки”.
  • 1997 — введено в експлуатацію станцію метро “Печерська”.
  • 2008 — Під кодовою назвою “Литий свинець” в Секторі Газа почалась антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАСу.

Прикмети:

  • Яка погода сьогодні, така і в лютому буде.
  • Якщо в Філімонов день морозно і вітряно, то в наступному році буде урожай хороший.
  • Якщо день теплий, то літо буде спекотним.
  • Погода протягом дня змінюється – до відлиги.
  • Якщо вітер дме в одну сторону, а хмари летять в іншу, то скоро буде похмуро і сніг піде.
  • Якщо вночі іній, то днем буде снігопад.
  • Сині плями над лісом – до снігу.
  • Якщо ворони всією зграєю каркають, а гуси лапи під себе підтискають, чекай похолодання.

Традиції:

  • Наші предки вірили, що нечисть сьогодні може з’явитися в образі барана, козла або кнура, тому не можна підходити до незнайомих тварин.
  • Також існувало повір’я, що хороших господарів нечисть не зачіпає. Тому цього дня намагалися активно прибрати в будинку і навколо нього.

Іменини цього дня святкують:

Левкій, Фірс, Калліник, Аріан.

Теги: 27 грудня, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook