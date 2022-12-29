29 грудня в Україні відзначають День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України. За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять Аггея (Огія) – одного з останніх пророків Старого Завіту.

Про це повідомляють #Букви.

В Україні сьогодні відзначають:

День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України – дата святкування – 29 грудня – встановлена на честь створення пресслужби Міністерства оборони та призначення на посаду першого у незалежній державі військового прессекретаря.

День інформаційно-медійних структур МО та ЗСУ впроваджений з метою підвищення престижу професії військових медійників, а також як подяка за віддану та професіональну діяльність працівників цієї сфери.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Ірландія – День Конституції

США – Кванзаа (четвертий день)

Цього дня у світі:

1845 — Через 9 років після проголошення незалежності від Мексики Республіка Техас вступила як 28-й штат до складу США, що стало причиною початку війни між США та Мексикою.

1891 — Томас Едісон запатентував радіо.

1911 — Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами — 111 км/год.

1937 — Набула чинності конституція Ірландії. Ірландська Вільна держава отримала офіційну назву “Ейре”.

1940 — Лондон був підданий найпотужнішому за весь час 2-ї Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників.

1958 — З Карного кодексу СРСР виключено поняття “ворог народу”.

1964 — Поставлено під промислове навантаження перший турбогенератор Київської ГЕС.

1989 — Федеральні збори Чехословаччини одноголосно обрали письменника та дисидента Вацлава Гавела президентом країни.

1991 — Незалежність України визнала Народна Республіка Бангладеш.

1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Українську скаутську організацію “Пласт”.

1995 — Відкриття метрополітену у Дніпропетровську.

1996 — У Гватемалі закінчилася 36-річна громадянська війна.

1998 — Червоні кхмери в Камбоджі попросили вибачення за геноцид 1970-х років, у якому загинуло близько мільйона людей.

1999 — Конституційний Суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції України

2008 — Почалася нова “газова війна” Росії проти України

Яке сьогодні церковне свято:

29 грудня – день пам’яті пророка Огія. Церква вносить його до переліку 12 малих пророків. Він був останнім пророком Старого Завіту.

Згідно з переказами, саме Огію приписують кілька пророцтв юдейському царю Зоровавелю. Також він звернувся до представників влади і попросив їх реставрувати храм в Єрусалимі. Коли юдеї повернулися з вавилонського полону, Огій переконував народ добудувати новий храм, а ще вказував на байдужість до релігії, яка і була основою всіх бід. Народ дослухався до порад Огія і слів Господа.

Прикмети:

Який сьогодні день: яка погода, таким буде квітень

Якщо на вулиці іній, то Святки (від 6 до 18 січня) будуть теплими

29 грудня сильний мороз, значить на Хрещення (19 січня) варто чекати холодну погоду

Якщо на склі мороз намалював візерунки – ще 20 днів протримається холодна погода

Негода і холоди на 29 грудня означають, що зима суворою буде

Традиції:

29 грудня заборонялося довго дивитися на себе в дзеркало, адже можна було накликати на себе біду.

Не варто одягати речі червоного кольору й прислухатися до порад тих людей, які не мають з вами кровного зв’язку.

В народі 29 грудня обов’язково молилися святому Огію, щоб він наставив на правильний шлях, а також допоміг віднайти найкращі якості людини.

Наші пращури вірили, якщо цього дня дати комусь обіцянку і виконати її, то всі погані діла лишаться позаду.

Іменини цього дня святкують:

Агей (Огій), Амвросій, Марін, Мемнон, Микола, Осія, Семен, Соломонія, Софія, Феофанія.