Про це повідомляють #Букви.
В Україні сьогодні відзначають:
День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України – дата святкування – 29 грудня – встановлена на честь створення пресслужби Міністерства оборони та призначення на посаду першого у незалежній державі військового прессекретаря.
День інформаційно-медійних структур МО та ЗСУ впроваджений з метою підвищення престижу професії військових медійників, а також як подяка за віддану та професіональну діяльність працівників цієї сфери.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Ірландія – День Конституції
- США – Кванзаа (четвертий день)
Цього дня у світі:
- 1845 — Через 9 років після проголошення незалежності від Мексики Республіка Техас вступила як 28-й штат до складу США, що стало причиною початку війни між США та Мексикою.
- 1891 — Томас Едісон запатентував радіо.
- 1911 — Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами — 111 км/год.
- 1937 — Набула чинності конституція Ірландії. Ірландська Вільна держава отримала офіційну назву “Ейре”.
- 1940 — Лондон був підданий найпотужнішому за весь час 2-ї Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників.
- 1958 — З Карного кодексу СРСР виключено поняття “ворог народу”.
- 1964 — Поставлено під промислове навантаження перший турбогенератор Київської ГЕС.
- 1989 — Федеральні збори Чехословаччини одноголосно обрали письменника та дисидента Вацлава Гавела президентом країни.
- 1991 — Незалежність України визнала Народна Республіка Бангладеш.
- 1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Українську скаутську організацію “Пласт”.
- 1995 — Відкриття метрополітену у Дніпропетровську.
- 1996 — У Гватемалі закінчилася 36-річна громадянська війна.
- 1998 — Червоні кхмери в Камбоджі попросили вибачення за геноцид 1970-х років, у якому загинуло близько мільйона людей.
- 1999 — Конституційний Суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції України
- 2008 — Почалася нова “газова війна” Росії проти України
Яке сьогодні церковне свято:
29 грудня – день пам’яті пророка Огія. Церква вносить його до переліку 12 малих пророків. Він був останнім пророком Старого Завіту.
Згідно з переказами, саме Огію приписують кілька пророцтв юдейському царю Зоровавелю. Також він звернувся до представників влади і попросив їх реставрувати храм в Єрусалимі. Коли юдеї повернулися з вавилонського полону, Огій переконував народ добудувати новий храм, а ще вказував на байдужість до релігії, яка і була основою всіх бід. Народ дослухався до порад Огія і слів Господа.
Прикмети:
- Який сьогодні день: яка погода, таким буде квітень
- Якщо на вулиці іній, то Святки (від 6 до 18 січня) будуть теплими
- 29 грудня сильний мороз, значить на Хрещення (19 січня) варто чекати холодну погоду
- Якщо на склі мороз намалював візерунки – ще 20 днів протримається холодна погода
- Негода і холоди на 29 грудня означають, що зима суворою буде
Традиції:
- 29 грудня заборонялося довго дивитися на себе в дзеркало, адже можна було накликати на себе біду.
- Не варто одягати речі червоного кольору й прислухатися до порад тих людей, які не мають з вами кровного зв’язку.
- В народі 29 грудня обов’язково молилися святому Огію, щоб він наставив на правильний шлях, а також допоміг віднайти найкращі якості людини.
- Наші пращури вірили, якщо цього дня дати комусь обіцянку і виконати її, то всі погані діла лишаться позаду.
Іменини цього дня святкують:
Агей (Огій), Амвросій, Марін, Мемнон, Микола, Осія, Семен, Соломонія, Софія, Феофанія.
- За даними синоптиків у четвер, 29 грудня, у більшості областей України без опадів. Мокрий сніг очікується лише у двох українських регіонах.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 28 грудня.