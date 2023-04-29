29 квітня відзначають Всесвітній День бажань, День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день танцю та Всесвітній день ветеринара. В Україні сьогодні - Всеукраїнський день футболу. Християни цього дня вшановують день пам’яті мучениць Агапії, Ірини та Хіонії.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній День бажань: історія свята розпочалася в США 1977 року, коли чотирирічний Крістофер Джеймс Грейчус, який був хворий на лейкемію, зміг втілити в життя свою мрію стати поліцейським. Його мама познайомилася з митником Томмі Остіном і той вирішив допомогти малюку. Для Крістофера організували політ на вертольоті з Роном Коксом, офіцером Департаменту громадської безпеки штату Аризона. Сталося ще 29 квітня 1980 року.

День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї: цей день був заснований в листопаді 2005-го року. Він приурочений дню, коли в 1997-му році ця Конвенція набула повну законну силу на міжнародному рівні.

Міжнародний день танцю: відзначається з 1982 року за рішенням ЮНЕСКО в день народження французького балетмейстера Жана Жоржа Новера, реформатора та теоретика хореографічного мистецтва, який увійшов в історію як “батько сучасного балету”.

Всесвітній день ветеринара: професійне свято було створене для вшанування всіх ветеринарів, які займаються важкою та потрібною роботою. Щороку свято припадає на останню суботу квітня. Воно було створене за ініціативи Всесвітньої ветеринарної асоціації 2001 року.

В Україні сьогодні відзначають:

Всеукраїнський день футболу – неофіційне свято в Україні. Відзначається щорічно 29 квітня. Саме цього дня 1992 року свій дебютний матч зіграла національна збірна України з футболу. Тоді зустріч в Ужгороді з Угорщиною завершилися поразкою української команди з рахунком 1:3. Автором голу збірної України став нападник одеського “Чорноморця” Іван Гецко, який він забив ударом зі штрафного на 90-й хвилині гри.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Данія – День народження принцеси Бенедикти

Японія – День зелених насаджень та День Сева або Сева-но хі

Киргизстан – День міста Бішкек

США – Національний день креветок з часниковим соусом

Цього дня у світі:

998 — за наказом імператора Священної Римської імперії стратили лідера повстання проти Папи Римського Григорія V патриція Кресчентіуса.

1429 — у ході Столітньої війни французькі війська, очолювані 17-річною Жанною д’Арк, перемогли англійців у битві за Орлеан

1624 — Людовик XIII призначив кардинала де Рішельє першим міністром Франції.

1648 — почалася битва під Жовтими Водами.

1661 — китайські війська зайняли острів Тайвань.

1676 — поблизу берегів Сицилії в битві з французьким флотом загинув знаменитий нідерландський адмірал Мікіель де Рюйтер.

1707 — окремий шотландський парламент було ліквідовано. Його депутати влилися до складу англійського парламенту. Завершилося об’єднання Королівства Англія та Королівства Шотландія в єдину державу — Королівство Великої Британії.

1770 — британський капітан Джеймс Кук уперше висадився в Австралії.

1854 — зіткнувся з американським судном і затонув німецький вітрильник “Фаворит”, 201 особа загинула.

1863 — у Російській імперії скасовані тілесні покарання і клеймування за рішенням суду.

1882 — у Берліні почала діяти перша в світі експериментальна лінія тролейбуса, побудована компанією Siemens & Halske, нині Siemens AG.

1897 — британський фізик Джозеф Джон Томсон повідомив про відкриття електрона.

1913 — Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку із зубчиками

1915 — розпочались бої УСС з російськими військами на горі Маківці в Карпатах.

1918 — на сесії Української Центральної Ради було схвалено Основний Закон Республіки; того ж дня Всеукраїнський з’їзд хліборобів обрав П. Скоропадського гетьманом України; того ж дня Чорноморський флот у Севастополі підняв українські прапори

1919 — спроба державного перевороту в УНР під керівництвом В. Оскілка.

1931 — у СРСР проведена перша дослідна телетрансляція.

1933 — при ЦК ВКП(б) створена Центральна комісія з чищення партії.

1945 — американські війська звільнили в’язнів концтабору Дахау, стративши при цьому 122 охоронців табору.

1945 — Адольф Гітлер одружився на своїй давній партнерці Єві Браун у берлінському бункері і призначив адмірала Карла Деніца своїм наступником.

1945 — італійська комуна Форново-ді-Таро звільнена від нацистських військ бразильськими військами.

1975 — останні американські війська покинули В’єтнам.

1975 — у Донецьку введена в дію найглибша в СРСР шахта імені Скочинського.

1982 — населення Китаю перевищило мільярд людей.

1990 — у Києві прийняте рішення про розпуск Української Гельсінської Спілки і створення на її базі Української республіканської партії.

1992 — Національна збірна України з футболу провела свій перший матч в Ужгороді проти збірної Угорщини в якому поступилася з рахунком 1-3, єдиний у цьому матчі гол господарів забив Іван Гецко, ставши першим бомбардиром збірної України. Цей день відзначається як Всеукраїнський день футболу.

1995 — на референдумі 95 % виборців Казахстану проголосували за продовження повноважень президента Нурсултана Назарбаєва до 2001 року.

1997 — набрала чинності Конвенція про заборону хімічної зброї 1993 року, яка забороняє виробництво, накопичення та використання хімічної зброї її підписантами.

2011 — весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Яке сьогодні церковне свято:

29 квітня в церковному календарі – день пам’яті мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Вони були сестрами і жили в III-IV століттях недалеко від міста Аквілеї (Італія). Рано залишившись сиротами, дівчата вели благочестиве життя і всім відмовляли шанувальникам. Про цю неприступність почув навіть сам імператор. Подивився він на сестер і згодився повезти їх до Македонії, щоб вони там могли вибрати собі наречених.

Дівчата не забажали відмовлятися від своєї віри і виходити заміж. Вирішив був взяти місцевий правитель красунь силою, але враз невідома сила позбавила його розуму. Тоді вирішили сестер стратити. Двох старших засудили до страти у полум’ї. Вони загинули, хоча вогонь їх не торкнувся. Молодшу ж відправили до будинку розпусти. Звідти їй допомогли втекти ангели, але один з охоронців все ж зміг випустити стрілу.

Прикмети:

Яка погода сьогодні, таким і весь травень буде

Прохолодно і вітряно — до такої ж погоди влітку

Йде проливний дощ — отже літо буде спекотним

Почути грім — до хорошого врожаю хліба

Багато подорожника — стільки ж буде і врожаю

Традиції:

Цього дня наші предки починали наводити лад в саду. Зокрема, білили дерева.

Городники вже починають висаджувати розсаду огірків та капусти.

Іменини сьогодні святкують:

Леонід, Ірина, Галина.