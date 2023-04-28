28 квітня відзначають Всесвітній день безпеки праці та Міжнародний день пам'яті всіх жертв праці. Християни сьогодні згадують день пам’яті апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день безпеки праці: Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці для того, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення та просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці. Вперше він відзначався у 2003 році.

Міжнародний день пам’яті всіх жертв праці: у 1989 році Американська федерація праці та Конгрес промислових організацій оголосили 28 квітня «Днем пам’яті робітників», щоб вшанувати пам’ять сотень тисяч робітників, які щороку гинуть і отримують шкоду своєму здоров’ю на виробництві.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Римська імперія – перший день Флоралій

Барбадос – День героїв

Ізраїль – День незалежності

Японія – День відновлення суверенітету

Афганістан – День перемоги афганського народу в джихаді

Італія – Національний день в Сардинії

Канада – Національний день трауру

США – Національний день чорничного пирога

Індія – День юристів

Цього дня у світі:

1180 — 14-літній французький король Філіпп II Август одружився з Ізабелою, небіжкою графа Фландрського.

1220 — Закладено перші камені до фундаменту кафедрального собору в Солсбері — одного з найдавніших і найгарніших в Королівстві Англія.

1503 — У битві при Серіньйолі (Італія) іспанські війська розгромили французів, і як результат — Неаполітанське королівство стало іспанською провінцією.

1512 — У битві під Вишнівцем (Лопушним) об’єднане польсько-литовське військо великого гетьмана литовського Костянтина Острозького розгромило загони кримських татар.

1563 — Першодрукарі Іван Федоров та Петро Мстиславець розпочали друк першої книги.

1599 — Англійський парламент затвердив загальну молитовну книгу для Англіканської церкви.

1621 — українські православні священники написали “Протестацію”, в якій обґрунтували правомірність відновлення православної ієрархії.

1635 — Укладено воєнний союз між Францією і Швецією.

1686 — Опублікований перший том фундаментальної праці Ісаака Ньютона “Принципи”.

1709 — Шведські війська Карла XII та українського гетьмана Івана Мазепи рушили на облогу Полтави

1784 — Винахідники Лонуа та Ж. Б’єнвеню у Франції продемонстрували першу офіційно визнану рухому модель гелікоптера.

1788 — Меріленд став 7-м штатом США.

1794 — У Франції революційним трибуналом страчений на гільйотині колишній командувач французьким флотом адмірал граф д’Естан.

1796 — Сардинське Королівство підписало з Францією перемир’я.

1809 — Прусський офіцер Фердинанд фон Шилл вивів з Берліна гусарський полк, щоб підняти загальне повстання проти французів, які окупували Німеччину. Але заколот провалився — 31 травня Шилл загинув, 11 його офіцерів були розстріляні, а 500 солдатів — відправлені на французькі галери.

1814 — Наполеон відправився в заслання на острів Ельба.

1817 — США і Велика Британія уклали договір про обмеження чисельності військового флоту на Великих Озерах.

1847 — В Атлантиці на шляху до Квебеку затонув британський вітрильник “Ексмоут”, 248 осіб загинули.

1862 — У ході Громадянської війни в США флот адмірала Девіда Фаррагута захопив порт і місто Новий Орлеан, штат Луїзіана.

1879 — Установчими зборами в Тирново схвалена конституція Болгарії.

1908 — Заснована Всесвітня асоціація есперанто (UEA).

1910 — У ніч з 27 на 28 квітня Клод Грехем-Уайт здійснив перший у Великій Британії зареєстрований нічний політ на аероплані.

1914 — У США запатентований повітряний кондиціонер.

1918 — Командування півмільйонного угрупування австро-німецьких військ, що зайняло Україну, припинило засідання Української Центральної Ради, яка саме обговорювала проєкт конституції УНР.

1919 — Паризька мирна конференція прийняла Статут Ліги Націй.

1919 — У Рівному отаман Оскілко здійснив спробу перевороту проти Директорії УНР та заарештував її соціалістичний уряд на чолі з Борисом Мартосом.

1923 — У Лондоні відкритий стадіон “Вемблі”.

1932 — Оголошено про відкриття вакцини проти жовтої гарячки.

1937 — В СРСР арештований активіст Комінтерну, колишній лідер німецької компартії Х. Нейманн.

1939 — Заява Адольфа Гітлера про денонсацію Польсько-Німецького договору про ненапад (1934) та Англо-Німецького морського договору (1935).Герб дивізії “Галичина”

1943 — у Львові німецька влада оголосила про створення дивізії зброї СС “Галичина”

1945 — Американські війська без бою взяли Аугсбург.

1945 — Жорстокі вуличні бої в Берліні.

1947 — польська комуністична влада розпочала операцію “Вісла” з виселення українців Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини в Західну Польщу

1947 — Норвезький етнограф і археолог Тур Хеєрдал з 5 товаришами вирушив у плавання на бальсовому плоті від західного узбережжя Південної Америки до Таїті. Пліт отримав ім’я легендарного бога інків Кон-Тікі.

1948 — Арабські війська взяли Яффу (Ізраїль).

1952 — Підписанням мирного договору з Японією, завершилася повоєнна окупація країни. СРСР не брав участі в підписанні договору.

1955 — Розпочалося будівництво космодрому Байконур.

1956 — Верховна Рада СРСР зняла з депортованих народів статус спецпоселенців.

1957 — Заснована Всесвітня федерація міст-побратимів. Остання неділя квітня — Всесвітній день міст-побратимів.

1965 — американські десантники за підтримки морської піхоти захопили Домініканську республіку.

1967 — Американський боксер Кассіус Клей (майбутній Мухамед Алі) позбавлений прав брати участь у поєдинках у зв’язку з його відмовою служити в армії США.

1968 — У Нью-Йорку на Бродвеї відбулась прем’єра мюзиклу “Волосся”.

1969 — Шарль де Голль пішов у відставку з посади президента Франції після того, як на референдумі не пройшло його питання про конституційну реформу.

1987 — У США вперше у світі випустили компакт-диск.

1988 — Михайло Горбачов на зустрічі з російським патріархом Пименом оголосив про повернення церкві культових споруд.

1994 — Співробітник ЦРУ Олдріч Еймс за шпигунство на користь СРСР і Росії засуджений до пожиттєвого ув’язнення без права на помилування.

1996 — Американець Тед Мартін встановив світовий рекорд, закинувши підряд 5221 штрафний баскетбольний кидок.

1999 — Конгрес США схвалив нанесення авіаударів по Югославії.

2000 — Туреччина, Азербайджан і Грузія уклали договір про будівництво нафтопроводу Баку-Джейхан для транспортування каспійської нафти в обхід Росії.

2001 — Політ першого космічного туриста Денніса Тіто.

2008 — При посадці на бурову платформу “Таврида” в Чорному морі розбився український гелікоптер Мі-8. 17 пасажирів і три члени екіпажу загинули.

2022 — Палата представників США схвалила закон про ленд-ліз для України.

Яке сьогодні церковне свято:

28 квітня в церковному календарі – день пам’яті апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима. Вони були сучасниками апостола Павла. Аристарх, наприклад, служив у нього, а згодом став єпископом міста Анамея. Пуд був Римським сенатором, вів благочестиве життя. Часто у нього в гостях залишалися апостоли Петро і Павло. Потім він навіть перетворив свій будинок у церкву. Трохим народився в Ефесі, супроводжував Павла в подорожах, проповідуючи разом з ним християнство. Коли імператором став Нерон, всі вони були закатовані за свою віру.

Прикмети:

Ясний день і похмурий вечір — погода скоро погіршиться

В ярі замерзла земля — буде поганий урожай

В будинок залетіла бджола — чекайте на приємну звістку

Зоря має червоний колір — буде сильний дощ і вітер

Бджоли літають біля квітів та дерев — буде гарна погода, а якщо ховаються у вулики — піде дощ

Вже відцвіла вишня — більше не буде заморозків

Ніч прохолодна — найближчими днями буде тепла погода

Традиції:

Цього дня серед селян було заведено оглядати пасіки та вулики. Серед наших предків існувало повір’я, що 28 квітня бджоли настільки ласкаві, що не покусають навіть справжніх грішників. Вірили, якщо над малюком кружляє бджола, то його життя буде успішним.

Сьогодні не радять витрушувати подушки і матраци – можна витрусити щастя.

Іменини сьогодні святкують:

Андрій, Віктор, Трофим, Савва, Василина, Анастасія.