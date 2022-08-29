Сьогодні, 29 серпня, в Україні відзначають День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1561 — у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершено працю над створенням національного символу та присяжної книги українців — Пересопницького Євангелія;

1698 — Петро І заборонив носити бороди й наказав вдягати європейський одяг.

1831 — Майкл Фарадей успішно продемонстрував перший електричний трансформатор у Королівському інституті в Лондоні.

1842 — Нанкінський договір поклав край Першій Опіумній війні.

1883 — в Оттаві Томас Ахерн продемонстрував першу електроплиту.

1885 — німецький інженер Готліб Даймлер одержав патент на мотоцикл.

1929 — німецький дирижабль “Граф Цепелін” завершив першу навколосвітню подорож.

1946 — в ООН прийнята Швеція, Королівство Афганістан і Ісландія.

1949 — СРСР провів перше вдале випробування атомної бомби в Семипалатинську (Казахська РСР).

1965 — У Львові відбулися збори прибічників євангельських християн-баптистів, в яких взяли участь майже 400 представників із різних регіонів СРСР.

1964 — відбулася прем’єра мультфільму Волта Діснея “Мері Поппінс”.

1966 — у Сан-Франциско група “Бітлз” дала свій останній концерт.

1992 — Відбулося перепоховання мощів патріарха Йосипа Сліпого у храмі Святого Юра у Львові.

1994 — Oasis випустили дебютний альбом Definitely Maybe, диск згодом очолив чарт Великої Британії.

1999 — У Донецьку відкрито прижиттєвий пам’ятник Сергію Бубці.

2014 — розстріл української колони під час виходу з-під Іловайська (Іловайська трагедія).

Яке сьогодні церковне свято:

29 серпня відзначається православне свято перенесення Нерукотворного образу Ісуса Христа. У народі це свято називають Хлібний або Горіховий Спас.

Що сьогодні не можна робити:

Не можна викидати або наступати на хлібні крихти. Це вважатиметься великим гріхом.

Також у цей день не можна лінуватися.

Не можна ходити в ліс.

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує.

Прикмети погоди:

Багато горіхів в цьому році – до хорошого врожаю зерна в наступному році.

Беззоряна ніч – до сильного вітру.

Якщо птахи вже полетіли зимувати, то скоро настануть морози.

Дим з печі піднімається вгору – до погіршення погоди.

Іменини святкують: Олександр, Діомід, Герасим, Анна, Степан, Яков.