29 вересня 2022 року - 81-ша річниця трагедії у Бабиному Яру. Саме 29 вересня 1941 року нацисти почали розстрілювати у Києві цивільних громадян, серед яких представники єврейської національності та роми, а також ті, хто намагався їх урятувати.

Про це повідомляють #Букви.

До початку Другої світової війни біля Бабиного Яру виник великий багатоконфесійний некрополь, до якого входили православні Кирилівське і Лук’янівське, а також Єврейське, Караїмське та Магометанське кладовища.

Трохи нижче кладовищ була розташовна Кирилівська церква, а поруч з нею – лікарня для душевнохворих. У середині XIX століття тут розмістили літні військові табори.

Німецькі війська окупували Київ 19 вересня 1941 року. Після окупації нацистів у місті пролунали вибухи у Київській цитаделі та на Хрещатику: їх влаштували радянські диверсанти.

Київ палав у вогні, що стало для німецьких окупантів приводом для здійснення показових каральних операцій, хоча насправді винищення євреїв було ідеологією Третього рейху.

Вже 28 вересня нацисти вивісили у Києві оголошення про те, що 29 вересня о 8 ранку євреї повинні зібратись на розі вулиць Дегтярівської та Мельникова.

Вранці 29 вересня євреї почали збиратись за вказаною адресою. За перехрестям вулиць Мельникова та Пугачова їх очікувала дротяна загорожа, з якої вже не можна було вийти.

Біля входу до Бабиного Яру у євреїв забирали документи, коштовності та гроші. У проході Бабиного Яру стояло два ряди німецьких солдатів з собаками та кийками. Вони били євреїв, аби ті не чинили супротиву.

Далі євреїв змушували догола роздягтись та спускатись у яр: там їх і розстрілювали. Цього дня у яру було вбито близько 22 тисяч людей. Тих, кого не розстріляли, на ніч замкнули у гаражах і вбили їх наступного дня.

Після розстрілу німецькі окупанти підірвали схили яру, аби приховати тіла вбитих.

Дослідження айнзатцгрупи С свідчить, що протягом 29-30 вересня 1941 року у Бабиному Яру нацисти вбили 33 771 людину.

Однак розстріли продовжувались ще протягом декількох тижнів і загалом, за встановленими даними, тут було вбито до 70 тисяч осіб.

Окрім євреїв у Бабиному Яру та загалом у Києві нацисти вбивали і представників ромської національності. У вересні 1941 року німецькі солдати розстріляли три табори ромів за Кирилівською церквою.

Загалом вбивство ромів тривали у кінці 1941 року та на початку 1942 року. Станом на 1 квітня 1942 року у Києві нараховувалось лише 40 ромів.

Окрім євреїв та ромів під час німецької окупації Києва було арештовано та вбито десятки радянських підпільників. Вбили нацисти й пацієнтів-євреїв Психіатричної лікарні ім. Павлова: загалом було замордовано від 765 до 820 душевнохворих.

Розстріляні були й українські націоналісти, серед яких поетеса Олена Теліга з чоловіком Михайлом, редактор “Українського слова” Іван Рогач, міський голова Володимир Багазій із сином. Загалом протягом 1941-1943 років нацисти вбили 621 українського націоналіста.