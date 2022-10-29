29 жовтня відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом, Міжнародний день псоріазу, День відлюдника та День цементу. За церковним календарем сьогодні - день пам'яті мученика Лонгіна Сотника.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день боротьби з інсультом: свято започатковано у 2006 році під егідою World Stroke Organization. Заходи дня присвячені інформуванню про профілактику і лікування інсульту, а також підтримці тих, хто пережив інсульт.

Міжнародний день псоріазу: проводиться з ініціативи Міжнародної Федерації Асоціацій хворих на псоріаз щорічно 29 жовтня, починаючи з 2004 р. Цей День присвячений людям, хворим на псоріаз або псоріатичний артрит.

День відлюдника: відлюдники – це люди, які віддають перевагу усамітненню соціалізації. У День самітника, 29 жовтня, ви можете уникнути всього цього і зняти стрес, провівши деякий час на самоті, щоб перезарядитися.

День цементу: ймовірно, одна із перших згадок про появу цементу належить періоду дванадцяти мільйонів років тому. Едгар Доббс з Саутуорк запатентував вапняний цемент з глини і крейди в 1811 році. У 1824 році Джозеф Аспдін запатентував аналогічний матеріал, який він назвав портландцементом, тому що зроблена з нього. На згадку про винахідника портландцементу Джозефа Аспдін, Департамент цивільного будівництва, Технологічний коледж Сона, Салем і Індійський інститут бетону, Салем-центр у співпраці з Ultratech Cements Ltd., Салемські регіон, вперше відсвяткували День цементу 29 жовтня 2018 року.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Україна – День військового фінансиста Збройних Сил України

Туреччина – День проголошення Республіки

Камбоджа – День коронації

США – Національний день вівсянки та Національний день кішки

Ліберія – День молоді

Цього дня у світі:

1914 — перемога Українських січових стрільців в бою на горі Ключ під Сколе.

1923 — заснування Турецької Республіки.

1955 — у м. Севастополі вибухнув і затонув радянський лінкор “Новоросійськ”, загинуло 614 осіб.

Яке сьогодні церковне свято:

За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять мученика Лонгіна Сотника. Згідно з церковним переказом, Лонгін був той воїн, який проколов списом ребра розп’ятого Спасителя і від крові і води, які витекли, отримав зцілення хворих очей.

З цього моменту Лонгін увірував у те, що Ісус був сином Божим, а через три дні разом з іншими воїнами став свідком воскресіння Христа.

Новонавернений християнин вирушив із проповіддю до себе на батьківщину, до Каппадокії. З ним пішли й два інші воїни, які бачили воскреслого Ісуса. Однак Понтій Пілат розпорядився зловити та обезголовити подвижників. Пізніше голови християн знайшла сліпа жінка, яка поховала їх і вилікувалась водночас від очної хвороби.

Прикмети:

Якщо 29 жовтня місяць мутнуватий і блідий – можливі мороз і сніг.

Сонце бреде у хмарах, як у тумані – до негоди.

Гусак на одній лапі стоїть – одягайся тепліше.

Вітер подув з півночі – дощу не буде, небо проясниться.

Ворона завжди дзьобом до вітру сідає.

Виникнення тривалих туманів – до відлиги.

Якщо лист хоч і пожовтів, але опадає слабо – морози настануть нескоро.

Традиції:

У цю дату наші предки проводили обряди, щоб захистити свої будинки. Сотник Лонгін – захисник від нечисті, тому йому люди моляться про заступництво.

29 жовтня вважається священною датою, тому сьогодні не можна займатися справами, які можуть вплинути на зір, наприклад, вишивати або займатися рукоділлям.

Іменини цього дня відзначають:

Євген, Олексій, Георгій, Іван, Кузьма, Леонтій, Терентій.