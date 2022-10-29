Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день боротьби з інсультом: свято започатковано у 2006 році під егідою World Stroke Organization. Заходи дня присвячені інформуванню про профілактику і лікування інсульту, а також підтримці тих, хто пережив інсульт.
Міжнародний день псоріазу: проводиться з ініціативи Міжнародної Федерації Асоціацій хворих на псоріаз щорічно 29 жовтня, починаючи з 2004 р. Цей День присвячений людям, хворим на псоріаз або псоріатичний артрит.
День відлюдника: відлюдники – це люди, які віддають перевагу усамітненню соціалізації. У День самітника, 29 жовтня, ви можете уникнути всього цього і зняти стрес, провівши деякий час на самоті, щоб перезарядитися.
День цементу: ймовірно, одна із перших згадок про появу цементу належить періоду дванадцяти мільйонів років тому. Едгар Доббс з Саутуорк запатентував вапняний цемент з глини і крейди в 1811 році. У 1824 році Джозеф Аспдін запатентував аналогічний матеріал, який він назвав портландцементом, тому що зроблена з нього. На згадку про винахідника портландцементу Джозефа Аспдін, Департамент цивільного будівництва, Технологічний коледж Сона, Салем і Індійський інститут бетону, Салем-центр у співпраці з Ultratech Cements Ltd., Салемські регіон, вперше відсвяткували День цементу 29 жовтня 2018 року.
В різних країнах світу цього дня відзначають:
- Україна – День військового фінансиста Збройних Сил України
- Туреччина – День проголошення Республіки
- Камбоджа – День коронації
- США – Національний день вівсянки та Національний день кішки
- Ліберія – День молоді
Цього дня у світі:
- 1914 — перемога Українських січових стрільців в бою на горі Ключ під Сколе.
- 1923 — заснування Турецької Республіки.
- 1955 — у м. Севастополі вибухнув і затонув радянський лінкор “Новоросійськ”, загинуло 614 осіб.
Яке сьогодні церковне свято:
За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять мученика Лонгіна Сотника. Згідно з церковним переказом, Лонгін був той воїн, який проколов списом ребра розп’ятого Спасителя і від крові і води, які витекли, отримав зцілення хворих очей.
З цього моменту Лонгін увірував у те, що Ісус був сином Божим, а через три дні разом з іншими воїнами став свідком воскресіння Христа.
Новонавернений християнин вирушив із проповіддю до себе на батьківщину, до Каппадокії. З ним пішли й два інші воїни, які бачили воскреслого Ісуса. Однак Понтій Пілат розпорядився зловити та обезголовити подвижників. Пізніше голови християн знайшла сліпа жінка, яка поховала їх і вилікувалась водночас від очної хвороби.
Прикмети:
- Якщо 29 жовтня місяць мутнуватий і блідий – можливі мороз і сніг.
- Сонце бреде у хмарах, як у тумані – до негоди.
- Гусак на одній лапі стоїть – одягайся тепліше.
- Вітер подув з півночі – дощу не буде, небо проясниться.
- Ворона завжди дзьобом до вітру сідає.
- Виникнення тривалих туманів – до відлиги.
- Якщо лист хоч і пожовтів, але опадає слабо – морози настануть нескоро.
Традиції:
- У цю дату наші предки проводили обряди, щоб захистити свої будинки. Сотник Лонгін – захисник від нечисті, тому йому люди моляться про заступництво.
- 29 жовтня вважається священною датою, тому сьогодні не можна займатися справами, які можуть вплинути на зір, наприклад, вишивати або займатися рукоділлям.
Іменини цього дня відзначають:
Євген, Олексій, Георгій, Іван, Кузьма, Леонтій, Терентій.
- За даними синоптиків у суботу, 29 жовтня, у більшості областей України хмарно з проясненням. Невеликі дощі можуть пройти в окремих регіонах Лівобережної України.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 28 жовтня.