Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день боротьби з інсультом: свято започатковано у 2006 році під егідою World Stroke Organization. Заходи дня присвячені інформуванню про профілактику і лікування інсульту, а також підтримці тих, хто пережив інсульт.

Міжнародний день псоріазу: проводиться з ініціативи Міжнародної Федерації Асоціацій хворих на псоріаз щорічно 29 жовтня, починаючи з 2004 р. Цей День присвячений людям, хворим на псоріаз або псоріатичний артрит.

День відлюдника: відлюдники – це люди, які віддають перевагу усамітненню соціалізації. У День самітника, 29 жовтня, ви можете уникнути всього цього і зняти стрес, провівши деякий час на самоті, щоб перезарядитися.

День цементу: ймовірно, одна із перших згадок про появу цементу належить періоду дванадцяти мільйонів років тому. Едгар Доббс з Саутуорк запатентував вапняний цемент з глини і крейди в 1811 році. У 1824 році Джозеф Аспдін запатентував аналогічний матеріал, який він назвав портландцементом, тому що зроблена з нього. На згадку про винахідника портландцементу Джозефа Аспдін, Департамент цивільного будівництва, Технологічний коледж Сона, Салем і Індійський інститут бетону, Салем-центр у співпраці з Ultratech Cements Ltd., Салемські регіон, вперше відсвяткували День цементу 29 жовтня 2018 року.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Україна – День військового фінансиста Збройних Сил України
  • Туреччина – День проголошення Республіки
  • Камбоджа – День коронації
  • США – Національний день вівсянки та Національний день кішки
  • Ліберія – День молоді

Цього дня у світі:

  • 1914 — перемога Українських січових стрільців в бою на горі Ключ під Сколе.
  • 1923 — заснування Турецької Республіки.
  • 1955 — у м. Севастополі вибухнув і затонув радянський лінкор “Новоросійськ”, загинуло 614 осіб.

Яке сьогодні церковне свято:

За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять мученика Лонгіна Сотника. Згідно з церковним переказом, Лонгін був той воїн, який проколов списом ребра розп’ятого Спасителя і від крові і води, які витекли, отримав зцілення хворих очей.

З цього моменту Лонгін увірував у те, що Ісус був сином Божим, а через три дні разом з іншими воїнами став свідком воскресіння Христа.

Новонавернений християнин вирушив із проповіддю до себе на батьківщину, до Каппадокії. З ним пішли й два інші воїни, які бачили воскреслого Ісуса. Однак Понтій Пілат розпорядився зловити та обезголовити подвижників. Пізніше голови християн знайшла сліпа жінка, яка поховала їх і вилікувалась водночас від очної хвороби.

Прикмети:

  • Якщо 29 жовтня місяць мутнуватий і блідий – можливі мороз і сніг.
  • Сонце бреде у хмарах, як у тумані – до негоди.
  • Гусак на одній лапі стоїть – одягайся тепліше.
  • Вітер подув з півночі – дощу не буде, небо проясниться.
  • Ворона завжди дзьобом до вітру сідає.
  • Виникнення тривалих туманів – до відлиги.
  • Якщо лист хоч і пожовтів, але опадає слабо – морози настануть нескоро.

Традиції:

  • У цю дату наші предки проводили обряди, щоб захистити свої будинки. Сотник Лонгін – захисник від нечисті, тому йому люди моляться про заступництво.
  • 29 жовтня вважається священною датою, тому сьогодні не можна займатися справами, які можуть вплинути на зір, наприклад, вишивати або займатися рукоділлям.

Іменини цього дня відзначають:

Євген, Олексій, Георгій, Іван, Кузьма, Леонтій, Терентій.