28 жовтня відзначають Всесвітній день дзюдо, Міжнародний день анімації, День любителів плюшевих тварин та Міжнародний день креольської мови та культури. За церковним календарем сьогодні - день пам'яті преподобного Євфимія Нового та преподобномученика Лукіана.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день дзюдо: як вид спорту дзюдо з’явилося на Олімпійських іграх 1964 року. Знадобилося чотири роки, щоб 1968 року дзюдо стало олімпійським видом спорту для чоловіків. Для жінок це сталося тільки 1994 року, коли було проведено першу Олімпіаду з дзюдо серед жінок. Крім того, 1988 року дзюдо було включено до числа паралімпійських видів спорту. Сьогодні до IJF (Міжнародна федерація дзюдо) входять 200 національних федерацій на всіх континентах. Дзюдо займаються понад 20 мільйонів людей по всьому світу.

Міжнародний день анімації: свято було створене за ініціативи французького відділення ASIFA (Міжнародна асоціація анімаційного кіно) 2002 року на честь 110-річчя першої публічної вистави анімаційної технології. Перша анімаційна подія під назвою “Оптичний театр” Еміля Рено відбулася в Парижі 1892 року. Вона мала вигляд фігурок, які під час проєктування рухалися.

День любителів плюшевих тварин: перше великомасштабне виробництво м’яких іграшок було організовано німецькою компанією Steiff у 1880 році. Одним із перших плюшевих тварин у Сполучених Штатах була Ithica Kitty, дебют якої відбувся у 1892 році.

Міжнародний день креольської мови та культури: щороку, починаючи з 1983 року, цей день дає можливість відзначити креольську мову та культуру в країнах та спільнотах, що говорять креольською мовою, тобто для більш ніж 10 мільйонів людей по всьому світу.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Україна – День визволення України від фашистських загарбників та День бабусь та дідусів

Чехія – Національне свято Чеської Республіки

Греція – День Охі

США – Національний день працівників першої допомоги та Національний день шоколаду

Цього дня у світі:

1913 — відкрито трамвайний рух у Вінниці.

1920 — країни Антанти підписали з Королівством Румунія “Бессарабський протокол”, який віддавав Бессарабію Румунії.

1938 — 17 тисяч польських євреїв заарештовано у Третьому Рейху і відіслано до польського кордону. Польський уряд відмовляється їх прийняти. Вислані залишаються між двома країнами у таборі біженців.

1989 — Верховна рада Української РСР ухвалила закон про державний статус української мови.

1993 — Сенат Австралії визнав Голодомор в Українській СРР актом геноциду.

2007 — представлений список “100 геніїв сучасності, які живуть сьогодні” британської газети The Daily Telegraph. До нього увійшов український художник Іван Марчук.

Яке сьогодні церковне свято:

28 жовтня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Євфимія Нового та преподобномученика Лукіана.

Святий Лукіан був одним з великих отців Києво-Печерських. Про його життя Церкві відомо дуже мало. Він був пресвітером Печерської обителі і був замучений татарами 1243 року.

А ось преподобний Євфримій Новий народився в місті Анкіри (Галатія). Його батьки були побожними християнами, тому і сина виховали у своїй вірі.

Прикмети:

Якщо 28 жовтня досі є комарі, то зима буде доволі теплою.

Якщо ввечері навколо місяця можна побачити кола, то незабаром прийдуть заморозки.

Якщо на світанку дуже хмарно, то найближчими днями буде погіршення погоди.

Якщо птахи літають низько над деревами, то до негоди.

Традиції:

В народі 28 жовтня називали Єфимія. Наші предки помітили, що від якого числа в жовтні починається сніг, від такого ж числа у квітні розпочнеться справжня весна. А ще казали: “Єфимій холодом коріння трав й дерев із землею смикає, всяку комаху в тьмяній траві укриває, сон навіває”.

Існує повір’я, що саме в цей день в будинок повертається Кікімора і починає заважати дівчатам по господарству. Шкоди вона не приносить, але іноді ви можете відчувати її присутність. Вважається, що Кікімора – це дух померлих дітей або тих, хто помер уві сні.

Наші предки в цей день очищали льон від залишків кострики, робили це швидко, щоб льон не встиг наповнитися вологою.

Іменини цього дня відзначають:

Іван, Денис, Лука, Юхим.