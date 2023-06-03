Джерело: #Букви
Всесвітній день велосипеда: призначений на 3 червня кожного року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН A/RES/72/272 від 12 квітня 2018 року. Ініціатором заснування свята став соціолог Лешек Сібільський, Співавторами документа виступили 56 країн світу. Зрештою Генасамблея ООН, підтверджуючи унікальність, давню історію і багатофункціональність велосипеда, підтримала цю ідею.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Австралія – День Мабо
- Аргентина – День італійських іммігрантів
- Уганда – День мучеників
- Канада – Національний день здоров’я та фітнесу
- Велика Британія – Національний день риби і смаженої картоплі
- США – Національний день шоколадного мигдалевого печива і Національний день яйця
Цього дня у світі:
- 1527 — о 7 годині вечора розпочалась Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста.
- 1571 — війська кримського хана Девлет-Ґерая захопили і до тла спалили Москву
- 1638 — почалася Жовнинська битва — вирішальна битва повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина.
- 1768 — взяття м. Умані гайдамацькими загонами Максима Залізняка та Івана Ґонти.
- 1892 — заснований англійський футбольний клуб “Ліверпуль”.
- 2006 — Чорногорія проголосила незалежність.
- 1998 – Залізнична катастрофа поблизу Ешеде в Німеччині.
- 2017 — почала діяти інтернетна соціальна мережа Ukrainians
Яке сьогодні церковне свято:
3 червня – день пам’яті святих рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени. Римський імператор Костянтин і його мати цариця Олена були християнами. Після смерті батька Констянтин став правителем Західної Римської імперії. У Східній Римській імперії були правителі-язичники. Вони мали намір вбити Костянтина, але вийшло навпаки – з Божою допомогою він розгромив своїх супротивників і став повновладним імператором. Християни вперше за 300 років змогли відкрито сповідувати свою віру.
Прикмети:
- Мерехтять зірки — погіршиться погода.
- Дощ із грозою — чекайте на вітряну й дощову осінь.
- Йде град — 3 грудня вже буде сніг.
Традиції:
- Дівчата намагалися не заплітати коси в зачіску, вірили, що розпущені локони принесуть здоров’я волоссю.
- В це свято дівчата моляться святій Олені, щоб вона подбала про їхню долю.
- В Оленин день люди сіють ярі злакові культури, ячмінь і гречку, садять огірки.
Іменини сьогодні святкують:
Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав.
- За даними синоптиків у суботу, 3 червня, у більшості областей – короткочасні дощі та грози.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 2 червня.