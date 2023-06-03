Джерело: #Букви

Всесвітній день велосипеда: призначений на 3 червня кожного року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН A/RES/72/272 від 12 квітня 2018 року. Ініціатором заснування свята став соціолог Лешек Сібільський, Співавторами документа виступили 56 країн світу. Зрештою Генасамблея ООН, підтверджуючи унікальність, давню історію і багатофункціональність велосипеда, підтримала цю ідею.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Австралія – День Мабо

Аргентина – День італійських іммігрантів

Уганда – День мучеників

Канада – Національний день здоров’я та фітнесу

Велика Британія – Національний день риби і смаженої картоплі

США – Національний день шоколадного мигдалевого печива і Національний день яйця

Цього дня у світі:

1527 — о 7 годині вечора розпочалась Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста.

1571 — війська кримського хана Девлет-Ґерая захопили і до тла спалили Москву

1638 — почалася Жовнинська битва — вирішальна битва повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина.

1768 — взяття м. Умані гайдамацькими загонами Максима Залізняка та Івана Ґонти.

1892 — заснований англійський футбольний клуб “Ліверпуль”.

2006 — Чорногорія проголосила незалежність.

1998 – Залізнична катастрофа поблизу Ешеде в Німеччині.

2017 — почала діяти інтернетна соціальна мережа Ukrainians

Яке сьогодні церковне свято:

3 червня – день пам’яті святих рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени. Римський імператор Костянтин і його мати цариця Олена були християнами. Після смерті батька Констянтин став правителем Західної Римської імперії. У Східній Римській імперії були правителі-язичники. Вони мали намір вбити Костянтина, але вийшло навпаки – з Божою допомогою він розгромив своїх супротивників і став повновладним імператором. Християни вперше за 300 років змогли відкрито сповідувати свою віру.

Прикмети:

Мерехтять зірки — погіршиться погода.

Дощ із грозою — чекайте на вітряну й дощову осінь.

Йде град — 3 грудня вже буде сніг.

Традиції:

Дівчата намагалися не заплітати коси в зачіску, вірили, що розпущені локони принесуть здоров’я волоссю.

В це свято дівчата моляться святій Олені, щоб вона подбала про їхню долю.

В Оленин день люди сіють ярі злакові культури, ячмінь і гречку, садять огірки.

Іменини сьогодні святкують:

Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав.