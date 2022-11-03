3 листопада відзначають Міжнародний день проєктного менеджера. В Україні сьогодні - День ракетних військ і артилерії України та День інженерних військ України. За церковним календарем 3 листопада - день пам'яті Іларіона Великого.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день проєктного менеджера: свято відзначається щорічно у перший четвер листопада. Воно було запроваджене 2004 року, а перший такий день пройшов на чолі з Лорі Мілхевен та Лаверном Джонсоном. В акції тоді взяли участь працівники з команди IIL – Міжнародного інституту навчання.

В Україні відзначають:

День ракетних військ і артилерії України – державне свято України, що відзначається щорічно 3 листопада на честь українських ракетних військ та артилерії. Свято встановлено Указом Президента України від 31 жовтня 1997 року. Ракетні війська та артилерія – рід Сухопутних військ ЗСУ, що складаються зі з’єднань оперативно-тактичних і тактичних ракет, з’єднань і частин гаубичної, гарматної, реактивної і протитанкової артилерії, артилерійської розвідки, мінометних підрозділів і підрозділів протитанкових керованих ракет.

День інженерних військ України – встановлений згідно з Указом Президента від 27 жовтня 1999 року. Інженерні війська – це війська переднього краю. У воєнний час атаку починають саме інженерні війська. Вони забезпечують мотострільцям і танкістам просування вперед.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Домініка – День Незалежності

Панама – День Незалежності

Федеративні Штати Мікронезії – День Незалежності

Об’єднані Арабські Емірати – День прапора

США – Національний день домогосподарки та Національний день сендвіча

Східний Тимор – День матері

Японія – День культури або Бунка-но хі

Мальдіви – День Перемоги

Еквадор – День Незалежності в Куенці

Цього дня у світі:

1493 — Христофор Колумб відкрив Домініку.

1871 — У Центральній Африці знайдена зникла експедиція Девіда Лівінгстона.

1888 — Знайдена остання жертва Джека-Різника.

1903 — Панама за підтримкою США відокремилася від Колумбії.

1903 — нідерландський фізіолог В. Ейнтховен розробив електрокардіограф.

1905 — Велике князівство Фінляндське отримало автономію в складі Російської імперії.

1918 — Угорщина оголосила про своє відділення від Австрії.

1918 — Буковинське віче вирішило приєднати Північну Буковину до ЗУНР.

1918 — На станції Скороходове (біля Полтави) зустрілися Гетьман України П. Скоропадський і отаман Війська Донського П. Краснов для договору про українсько-донський кордон.

1918 — Кільське повстання, почалася Листопадова революція в Німецькій імперії.

1927 — У Нью-Йорку під річкою Гудзон відкритий тунель Голланда — перший у світі підводний тунель для транспорту.

1937 — У Києві арештований російський революціонер, народний комісар освіти Української РСР Володимир Затонський.

1937 — В урочищі Сандармох (Карельська АРСР, Російська РФСР, СРСР) за рішенням окремої трійки Ленінградського обласного управління НКВС СРСР розстріляно 265 в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення. У списку “українських буржуазних націоналістів”, страчених 3 листопада, Лесь Курбас, Микола Зеров, Микола Куліш, Матвій Яворський, Володимир Чехівський, Валер’ян Підмогильний, Павло Филипович, Валер’ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михайло Козоріс, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий та багато інших представників національної інтелігенції. Загалом в один день розстріляно десятки вчених, літераторів, працівників культури й освіти, діячів мистецтв — цвіту української нації.

1941 — вермахт захопив Курськ і Феодосію.

1941 — у Бердичеві розстрілом близько 2000 євреїв фактично завершилася ліквідація єврейського населення, яка тривала з липня 1941.

1943 — Почалась Битва за Київ.

1974 — у Бердянську сержант-прикордонник військ КДБ СРСР під впливом алкогольного сп’яніння захопив бойовий арсенал прикордонної застави та вийшов на вулиці міста де відкрив вогонь з автомата Калашникова по перехожих. Сім громадян було вбито відразу, вісім поранено.

1988 — У СРСР дозволене викладання мови іврит.

1992 — Президентом США був обраний Білл Клінтон.

1995 — Учені Техаського університету уперше виділили ген грудного раку.

1996 — В аеропорті Донецька кілери в масках розстріляли народного депутата України, відомого бізнесмена Євгена Щербаня.

2007 — Прем’єра в Україні серії “The Farnsworth Parabox” мультсеріалу “Футурама”.

2020 — президентські вибори у США між кандидатами Джо Байденом та Дональдом Трампом

Яке сьогодні церковне свято:

В церкві 3 листопада вшановується пам’ять преподобного Іларіона Великого. Іларіона Великого вважають засновником перших монастирів в Палестині. Він активно займався проповідуванням, а в кінці свого життя вирішив відправитися в Єгипет, де і помер після того, як вклонився могилі Антонія Великого.

Прикмети:

З цього дня мороз посилюється.

Якщо сніг на Іларіона падає і не тане, то навесні буде багато пролісків.

Випало багато снігу – до хорошого урожаю хліба в наступному році.

Якщо дим з труби підіймається прямо, то погода налагодиться.

Якщо стоїть ясний сонячний день, скоро похолодає.

Вечір тихий і безхмарний – наступний день буде хорошим.

Якщо сонце червоного кольору, а на небі багато зірок, то погода буде сонячною та морозною.

Заєць-біляк змінив шубку – скоро настане зима.

Якщо сніг падає і щільно осідає на гілках, то снігопад затягнеться.

Якщо повітря тепле, то буде відлига.

Традиції:

В народі 3 листопада називали Іларіонів день. Багато традицій було пов’язано з поїздками та дорогою. Вважалося, що цього дня на перехресті зосереджується все зло, а тому їх намагалися уникати.

Жінки цей день присвячували рукоділлю та в’язали теплі речі на зиму.

За часів наших предків 3 листопада зазвичай йшов сніг, тому селяни намагалися не планувати ніяких справ. Боялися, що під порошею можуть бути ями або капкани – віз застрягне або кінь пораниться.

Іменини цього дня святкують:

Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Георгій, Дем’ян, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків.