Сьогодні, 3 жовтня, в Україні святкують День вчителя.

Про це повідомляють #Букви.

День працівників освіти або День учителя — професійне свято освітян, яке відзначають щорічно в першу неділю жовтня згідно з указом президента від 11 вересня 1994 року. Проте це свято бере свій початок ще за радянських часів. Вперше в СРСР День вчителя почали святкувати з 1965-го року.

У 1994 році ООН і ЮНЕСКО заснували ще одне професійне свято педагогів – Міжнародний день вчителя.

В Україні у цей день прийнято дарувати вчителям квіти. Напередодні в школах влаштовують день самоврядування – старшокласники самостійно проводять уроки в молодших класах.

Як святкують День вчителя в інших країнах світу:

Велика Британія (5 жовтня). У цей день в школах влаштовують чаюванням.

Польща (14 жовтня). Особливої традиції святкування немає. Якщо є бажання подарувати вчителю квіти або коробку цукерок – ніхто заважати не буде.

Аргентина (11 вересня). Цей день оголошують загальним вихідним.

Австралія. Там День вчителя святкують в останню п’ятницю жовтня. Якщо це день випадає на Геловін, то День вчителя переносять на листопад.

США. Там святкується цілий Тиждень вчителя.