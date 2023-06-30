30 червня відзначають Міжнародний день астероїда, Міжнародний день парламентаризму, Міжнародний день боротьби зі сколіозом та День соціальних мереж. Християни цього дня згадують мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла.

Джерело: #Букви

Міжнародний день астероїда: відзначається щорічно 30 червня (починаючи з 2017 року). Проголошено Генеральною Асамблеєю ООН на засіданні 6 грудня 2016 року. Рішення було ухвалено за пропозицією Асоціації дослідників космосу, яку підтримав Комітет ООН з використання космічного простору в мирних цілях. Таким чином ООН розраховує привернути увагу широких верств населення до небезпеки падіння астероїда на Землю. Дату 30 червня обрано як річницю Тунгуського феномена над Сибіром, який стався 30 червня 1908 року

Міжнародний день парламентаризму: відзначається щорічно 30 червня, у день заснування Міжпарламентського союзу у 1889 році. День було засновано у 2018 році резолюцією Генеральної Асамблеї ООН.

Міжнародний день боротьби зі сколіозом: запроваджений у 2013 році за ініціативи Асоціації сколіозу Великої Британії. За статистикою, у 80% дітей шкільного віку виявляється сколіоз різного ступеня важкості. Розвивається він в період інтенсивного росту скелету, тобто у дитячому віці. Якщо в дитинстві сучасні методи лікування дозволяють повністю вилікувати викривлення ще не сформованого до кінця хребта, то після 20-річного віку змінити щось в поставі вже практично неможливо.

День соціальних мереж: започаткований Mashable 30 червня 2010 року. Він з’явився як спосіб визнати вплив соціальних мереж на глобальну комунікацію та об’єднати світ, щоб відсвяткувати це.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Україна – День арбітражного керуючого

ДР Конго – День Незалежності

Сальвадор – Банківське свято

Гватемала – День армії

Ізраїль – День військово-морського флоту

Домініканська Республіка – День вчителя

Білорусь – День економіста

Данія – День народження Принцеси Александри

Чилі – День пожежника-добровольця

Судан – День революції

Цього дня у світі:

1520 — іспанські конкістадори стратили імператора ацтеків Монтесуму II

1605 — Лжедмитрій урочисто в’їхав у Москву

1792 — до Парижа з “Бойовою піснею Рейнської армії” Руже де Ліля вступив марсельський добровольчий батальйон, після чого пісня стала називатися “Марсельєзою”

1798 — Наполеон прибув зі своєю армією до Єгипетського еялету під час Єгипетського походу.

1810 — Королівство Голландія включено до складу Французької імперії

1876 — Князівство Сербія та Князівство Чорногорія оголосили війну Османській імперії.

1894 — відкритий найзнаменитіший лондонський міст — Тавер-бридж

1894 — Чосон оголосив незалежність від Китаю

1908 — у Східному Сибіру в басейні річки Підкам’яна Тунгуска впав та вибухнув так званий “Тунгуський метеорит”

1908 — в Одесі пройшов перший у Російській імперії політ на аеростаті

1910 — закінчено укладання телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою

1913 — почалася Друга балканська війна

1934 — “ніч довгих ножів” — лідер націонал-соціалістів Адольф Гітлер знищив небажаних друзів і ненависних ворогів-соратників (Рема, фон Шлейхера, Штрассера та ін.). Піднесення СС над СА

1940 — за наказом Герінга розпочалася повітряна блокада Великої Британії

1941 — Українські Національні збори у Львові проголосили Акт відновлення Української Держави й створили Українське Державне Правління під проводом Ярослава Стецька

1945 — Президія Верховної Ради СРСР своїм указом перетворила Кримську АРСР на Кримську область у складі РРФСР

1947 — у Мюнхені відновило роботу Наукове товариство імені Тараса Шевченка, перенесене зі Львова.

1948 — Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін з “Bell Laboratories” оголосили про створення транзистора

1971 — при поверненні на Землю після космічного польоту на Союзі-11 загинув весь екіпаж: Георгій Добровольський, Владислав Волков та Віктор Пацаєв

1988 — за непокору церковній реформі папа Іван Павло II відлучив від церкви французького архієпископа Лефебра

1991 — у Сімферополі закінчилася перша сесія Курултаю кримських татар, на котрій був сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим

1992 — прийнятий закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республікою Крим

2013 — почався антиміліцейський протест у селищі Врадіївка

2022 — Росія покинула захоплений український острів Зміїний зазнавши великих втрат у живій силі та техніці. З боку Росії це було оголошено як “жест доброї волі”, та насправді це чергова поразка загарбників, що напали на Україну.

Яке сьогодні церковне свято:

30 червня в церковному календарі — день пам’яті мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Вони були рідними братами, які походили зі знатного перського роду. Їх батько був язичником, а мати сповідувала християнство. Саме вона виховала своїх синів у християнських традиціях. В зрілому віці пішли брати на військову службу. Там їх відправили до царя Юліана Відступника, щоб укласти мирний договір. Але цар, дізнавшись, що перед ним християни, одразу кинув братів до темниці. Довго мучив воїнів, але не зміг змусити відректися християнства. Тому просто наказав їх стратити.

Прикмети:

Вечірня веселка в цей день віщує гарну погоду

Багряний захід – буде сильний вітер і негода.

Нічна гроза – на гарну погоду вдень.

Якщо погода дощова, то зима буде сніжною.

Традиції:

30 червня радили взагалі без потреби не виходити з дому, щоб не накликати на себе біду.

У цей день добре зробити прибирання в будинку – щоб звільнити місце для блага і вимести все непотрібне.

Іменини сьогодні святкують:

Пелагея, Іммануїл, Йосип, Ісак, Кирило, Климент, Максим, Микита, Савелій.