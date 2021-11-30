Сьогодні, 30 листопада, в останній день осені християни всього світу святкують день богослова та спасителя Григорія Чудотворця, неофіційний день домашніх тварин і Міжнародний день захисту інформації. В Україні святкують День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.

Про це повідомляють #Букви.

День захисту інформації був започаткований 1988 року.

День домашніх тварин офіційно не святкується, але це не привід не привітати своїх улюбленців.

Також святкують День національного лідера Бен-Гуріона в Ізраїлі, День пам’яті жертв хімічної війни,

День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України – професійне свято наших військових, яке святкують з 2010 року.

Саме сьогодні у 2013 році “Беркут” розігнав мирну акцію протесту “Євромайдану”, пояснюючи це встановленням новорічної ялинки.

У цей день в 1996 році була створена Державна митна служба України.

А у 1939 році Росія напала на Фінляндію та розпочалася російсько-фінська війна.

Хто народився?

У 1945 році Роджер Гловер – англійський рок-музикант, бас-гітарист групи “Deep Purple”.

У 1937 році Рідлі Скотт – режисер таких фільмів, як “Ганнібал”, “Червоний дракон” та інші.

У 1874 році Уїнстон Леонард Спенсер Черчілль – британський політик, прем’єр-міністр Великобританії, лауреат Нобелівської премії в галузі літератури.

У 1848 році Вільгельм Олександрович Котарбінський – видатний український художник.

Прикмети на 30 листопада

У цей день зазвичай люди прислухалися до води у криницях і водоймах. Якщо тиха, то зима теплою буде, якщо шумить – буде зима лютою.

Яка погода до обіду, такою буде перша половина зими, а погода після обіду визначить другу половину.

Зростаючий місяць в цей день віщує морози.

Щоб бути цілий рік здоровими, потрібно було в цей день покататися у снігу.

Іменини святкують: Григорій, Лазар, Михайло, Никона, Сергій, Андрій.