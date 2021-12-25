25 грудня 1991 року Генеральний секретар СРСР Михайло Горбачов пішов у відставку. У результаті розпаду Радянського Союзу виникло 12 незалежних пострадянських держав. Російська Федерація оголосила себе правонаступником СРСР.

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Союз радянських соціалістичних республік (СРСР) — це федеративна соціалістична держава в Північній Євразії. Він був створений у 1922 року, розпався 1991 року. У країні панівне становище займала Комуністична партія.

Територія СРСР охоплювали більшу частину Східної Європи, а також частину Північної Європи та всю Північну та Середню Азію. Країна мала п’ять кліматичних зон, таких як тундра, тайга, степи, пустелі та гори. У різні часи до складу СРСР входила різка кількість республік: у 1991 році їх було 15.

Історія створення Радянського Союзу почалася із Жовтневого перевороту 1917 року, коли більшовики, якими керував Володимиром Ленін, скинули Тимчасовий уряд Російської імперії та творили Російську Радянську Республіку.

У 1922 році, після війна та терору, комуністи створили Радянський Союз з об’єднанням Російської, Закавказької, Української та Білоруської республік. Після смерті Леніна в 1924 році до влади прийшов Йосип Сталін, який організував Великий терор, Голодомор 1932–1933-х років та розширив систему таборів ГУЛАГ.

У 1953 році, після смерті Сталіна,оці під керівництвом Микити Хрущова розпочався період, відомий як десталінізація та “хрущовська відлига”. У 1970-х роках тимчасово припинилася “холодна війна” з США. Але після того, як Радянський Союз розпочав війну в Афганістані у 1979 році, стосунки із США знову загострилися.

Найбільш ліберальним лідером СРСР став Михайло Горбачов. Він прийшов до керівництва у середині 1980-х. Горбачов відзначився тим, що прагнув лібералізувати економіку. Тоді в Союзі почалася так звана “перебудова”. “Холодна війна” з США закінчилася.

Республіки, які входили в СРСР, відчули подих свободи – розпочалися націоналістичні рухи, які вимагали суверенітету.

25 грудня 1991 року Михайло Горбачов пішов у відставку.