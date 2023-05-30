30 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

30 травня відзначають Всесвітній день боротьби проти астми і алергії, День жіночої емансипації (День емансіпе) та Міжнародний день обіймів вашої кішки.За церковним календарем сьогодні день пам’яті апостола Андроніка та святої Іунії.

Джерело: #Букви

Всесвітній день боротьби проти астми і алергії: заснований за рішенням Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, має щорічний характер і відзначається 30 травня спільно з Всесвітнім днем хворого алергією. Мета проведених в цей день заходів – залучення уваги громадськості до цих важливих проблем.

День жіночої емансипації (День емансіпе): Цього дня в 1431 році була спалена на кострі Жанна Дарк. У 1932 році в той же день у Німеччині був прийнятий “Закон про юридичне становище жінок-чиновників”. Невідомо точно, який з цих двох фактів став причиною того, що 30 травня відзначається як День жіночої емансипації або, як його ще також називають, День емансіпе.

Міжнародний день обіймів вашої кішки: дослідження показують, що тісний контакт із кішкою може підвищити вашу імунну систему. Коли людина знаходиться в тісному контакті зі своєю кішкою, її організм може створити імунітет до різних типів алергенів, створюється своєрідна толерантність до них. Також дослідження показали, що обійми вашого котячого друга надзвичайно ефективні для полегшення симптомів, пов’язаних із серйозними захворюваннями, допомагають при самотності, депресії, тривозі та стресі.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Хорватія – День державності та День парламенту

Польща – День прийомного батьківства

Іспанія – День Канарських островів

Нікарагуа – День матері

Перу – Національний день картоплі

США – День Ронні Джеймса Діо та День м’ятного джулепа.

Цього дня у світі:

1381 — початок селянського повстання в Англії.

1431 — в Руані спалено Жанну д’Арк

1536 — король Англії Генріх VIII одружився з Джейн Сеймур, фрейліні його перших двох дружин.

1574 — Генріх III став королем Франції.

1635 — Тридцятилітня війна: підписаний Празький мир.

1805 — Військовий наказний отаман Матвій Платов заснував Новочеркаськ як новий адміністративний центр Землі Війська Донського

1871 — падіння Паризької комуни

1876 — у німецькому містечку Емс російський цар Олександр ІІ підписав Емський указ, спрямований на придушення української мови та культури

1884 — відкрито рух Катеринославською казенною залізницею, яка з’єднала Донецький вугільний і Криворізький залізорудний басейни

1896 — у Нью-Йорку зафіксовано першу в історії ДТП: велосипедист зламав ногу у зіткненні з автомобілем

1896 — трагедія на Ходинському полі, під час коронування останнього російського імператора — Миколи II.

1906 — в Санкт-Петербурзі засноване перше легальне білоруське видавництво “Загляне сонца і ў наша аконца”

1913 — у Лондоні між Балканською коаліцією (Болгарське царство, Королівство Сербія, Чорногорія та Королівство Греція) і Османською імперією підписано мирний договір, що завершував першу Балканську війну

1919 — у Владивостоці на Другій сесії Української Далекосхідної Крайової Ради ухвалено Конституцію національно-культурної автономії українства на Далекому Сході

1921 — засновано Донецький гірничий технікум (з 1926 р. — гірничий інститут)

1923 — у Празі засновано Українське історико-філологічне товариство на чолі з Дмитром Антоновичем

1942 — авіація Великої Британії здійснила перший масовий наліт на Третій Рейх — в рейді брали участь близько тисячі літаків

1980 — Папа Римський Іван Павло II відвідав Францію

1982 — 16-м членом НАТО стала Іспанія (перша країна з часу вступу ФРН в 1955 році)

1985 — У Франції на авіакосмічному салоні відбувся перший показ літака Ан-124 “Руслан”

1999 — У Мінську в тисняві в переході станції метро “Неміга” загинуло 54 людини, сотні поранені.

2000 — у день похорону українського композитора Ігоря Білозора, померлого від травм, отриманих у бійці з російськими шовіністами, на вулиці Львова вийшло понад 100 тисяч людей.

Яке сьогодні церковне свято:

30 травня, в православному календарі — день пам’яті апостола Андроніка та святої Іунії. Вони були родичами апостола Павла та сподвижниками в його апостольських справах.

Андронік був єпископом у місті Сирмія та часто проповідував в інших країнах і містах. Навернув він у християнство багатьох язичників, споруджував церкви та руйнував храми з ідолами. Робив він це все зі своєю супутницею та помічницею, святою Іунею. Разом вони померли в старості після багатьох добрих справ.

Прикмети:

Йде дощ на зростаючий місяць – літо буде дощовим.

Північний вітер віщує холодне літо

Холодний день – влітку буде град

Свині риють болота – буде дощове літо

Видно блакитне світіння на високих гострих предметах (шпилях, вершинах труб, дзвіниць, флюгерів) – скоро почнеться гроза.

Традиції:

В цю дату починають активно садити овочі, які полюбляють тепло.

Неодружені дівчата у цей день закликають свою долю на вечорницях.

Іменини сьогодні святкують:

Адріан, Афанасій, Євдокія, Степан.