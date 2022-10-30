В неділю, 30 жовтня, в світі відзначають такі свята, як День тренера, Міжнародний день ортопедичних медсестер. У США свят безліч: День кукурудзяних цукерок, День "Купи пончик", День хлібних паличок, День публіциста і День гарбузового хліба. В Україні сьогодні День підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

30 жовтня відзначають День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні. Відповідний указ про створення спеціалізованого підрозділу було підписано в 1993 році.

Також в Україні відзначають День тренера, який вважається неофіційним святом спортивних тренерів. Вперше ідея цього професійного спортивного свята з’явилася в 1999 році у представників Федерації спортивної та художньої гімнастики України.

Релігійне свято:

Православні християни 30 жовтня вшановують пам’ять пророка Осії, який жив в Ізраїльському царстві за часів, що передували загибелі цієї держави. Осія боровся з ідолопоклонством і намагався зробити все, щоб навернути євреїв до Бога.

Осію називали Колесником, оскільки в цей день потрібно приділяти найпильнішу увагу колесам. У цей день люди не запрягали коней, а давали їм відпочити.

Прикмети:

Кішка спить міцно – до тепла.

Домашній гусак крилами махає – до дощу.

Акваріумні рибки з води вискакують – до негоди.

Якщо сонце оточене білим, синюватим або чорним колом, то насувається буря.

Якщо за умов ясної погоди біля сонця з’явилося загадкове коло, то очікується негода.

Сонце хмарами заволокло – до дощу.

Якщо три вечори поспіль один ріг місяця довший за інший, то протягом тижня, а то і місяці буде йти дощ.

Яскравий місяць – до теплої та сонячної погоди; каламутний і блідий – до дощу; червоний – до вітру.

Білий і блискучий місяць – до похолодання.

Якщо зірки на небі рідкісні, то буде негода і хуртовина.

Що не можна робити:

Не можна ходити в лазню і купатися в бочці.

Не можна починати нових справ.

Якщо ви відчуваєте, що перевтомилися, фізично або розумово, вам потрібно вжити заходів обережності, вмитися святою водою і трохи її випити.

Крім того, в цей день може повторитися найнеприємніша ситуація, як дежавю. Будьте готові до цього.

Іменинники: Йосип, Анатолій, Леонтій, Кузьма, Олександр, Юліан, Антон, Андрій, Дем’ян.