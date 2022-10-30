#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

30 жовтня відзначають День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні. Відповідний указ про створення спеціалізованого підрозділу було підписано в 1993 році.

Також в Україні відзначають День тренера, який вважається неофіційним святом спортивних тренерів. Вперше ідея цього професійного спортивного свята з’явилася в 1999 році у представників Федерації спортивної та художньої гімнастики України.

Релігійне свято:

Православні християни 30 жовтня вшановують пам’ять пророка Осії, який жив в Ізраїльському царстві за часів, що передували загибелі цієї держави. Осія боровся з ідолопоклонством і намагався зробити все, щоб навернути євреїв до Бога.

Осію називали Колесником, оскільки в цей день потрібно приділяти найпильнішу увагу колесам. У цей день люди не запрягали коней, а давали їм відпочити.

Прикмети:

  • Кішка спить міцно – до тепла.
  • Домашній гусак крилами махає – до дощу.
  • Акваріумні рибки з води вискакують – до негоди.
  • Якщо сонце оточене білим, синюватим або чорним колом, то насувається буря.
  • Якщо за умов ясної погоди біля сонця з’явилося загадкове коло, то очікується негода.
  • Сонце хмарами заволокло – до дощу.
  • Якщо три вечори поспіль один ріг місяця довший за інший, то протягом тижня, а то і місяці буде йти дощ.
  • Яскравий місяць – до теплої та сонячної погоди; каламутний і блідий – до дощу; червоний – до вітру.
  • Білий і блискучий місяць – до похолодання.
  • Якщо зірки на небі рідкісні, то буде негода і хуртовина.

Що не можна робити:

  • Не можна ходити в лазню і купатися в бочці.
  • Не можна починати нових справ.
  • Якщо ви відчуваєте, що перевтомилися, фізично або розумово, вам потрібно вжити заходів обережності, вмитися святою водою і трохи її випити.
  • Крім того, в цей день може повторитися найнеприємніша ситуація, як дежавю. Будьте готові до цього.

Іменинники: Йосип, Анатолій, Леонтій, Кузьма, Олександр, Юліан, Антон, Андрій, Дем’ян.

  • 29 жовтня відзначали Всесвітній день боротьби з інсультом, Міжнародний день псоріазу, День відлюдника та День цементу. За церковним календарем учора був день пам’яті мученика Лонгіна Сотника.