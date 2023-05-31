31 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

31 травня відзначають Всесвітній День боротьби з тютюнопалінням, Міжнародний День розсіяного склерозу, Всесвітній день боротьби з соціальною нерівністю та Всесвітній день блондинок. Християни сьогодні вшановують святого Феодота.

Джерело: #Букви

Всесвітній День боротьби з тютюнопалінням: свято встановлене у 1987 році Всесвітньою організацією охорони здоров’я, відзначається щороку 31 травня. У цей день в усьому світі проходять антитютюнові акції.

Міжнародний День розсіяного склерозу: встановлений Міжнародною федерацією товариств розсіяного склерозу з метою інформування про проблему розсіяного склерозу і глобальному русі організацій РС, а також розширення глобального руху організацій РС і об’єднання національних і регіональних організацій, пошуку джерел фінансування глобального руху з проблем розсіяного склерозу. Відзначається щорічно, в останню середу травня.

Всесвітній день боротьби з соціальною нерівністю: соціальна нерівність — становище в суспільстві, коли окремі соціальні групи мають різний соціальний статус, належать до різних суспільних класів або соціальних кіл і, при цьому, отримують особливі соціальні привілеї чи є позбавленими таких привілеїв. До аспектів соціальної нерівності належить правова нерівність, обмеження свобод, майнова нерівність, нерівність щодо доступу до освіти, медичного обслуговування тощо. Соціальна нерівність може бути закріплена правовими нормами, що діють у суспільстві, або ж мати в своїй основі традиції. До типів соціальної нерівності належать нерівність за гендерною, расовою, кастовою, віковою ознаками тощо.

Всесвітній день блондинок: це відносно молоде свято. Існує декілька варіантів його появи. Згідно з першим, це свято провели в США 9 червня 2001 року. Команда адвокатес-білявок вирішила показати своїм чоловікам-колегам, що вони розуміються на юриспруденції не гірше за них. Другий варіант походження говорить, що вперше це свято відзначили у 2006 році гучною подією – проведенням премії “Діамантова шпилька”. Блондинки вирішили самі віддати собі шану та показати, що вони не тільки головні героїні анекдотів, а ще й успішні жінки. Номінантками були відомі актриси, спортсменки, бізнес-леді та співачки.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

ПАР – День Республіки.

Казахстан – День пам’яті жертв політичних репресій і голоду

Грузія – День поліціянта

Цього дня у світі:

455 — імператор Петроній Максим забитий камінням до смерті розлюченим натовпом під час втечі з Риму.

1223 — монгольські війська під командуванням Субедея і Джебе перемогли русько-половецькі сили у битві на річці Калка.

1775 — Американська революція: у провінції Північна Кароліна прийняті Мекленбурзькі резолюції.

1790 — Сполучені Штати ухвалили свій перший закон про авторське право, Закон про авторське право 1790 року

1795 — Французька революція: Революційний трибунал придушено.

1805 — французькі та іспанські війська розпочали наступ на британців, які окупували Даймонд-Рок, на Мартиніці.

1859 — в Лондоні запустили знаменитий годинник Біг Бен на вежі парламенту.

1868 — у Парижі відбулися перші велосипедні перегони.

1870 — професор Едвард Джозеф де Смедт із компанії American Asphalt запатентував асфальт (“французьке асфальтне покриття”). Вперше його застосували в липні того ж року на Вільям-стріт у Ньюарку

1879 — У Берліні відкрили першу у світі електричну залізницю та продемонстрували перший електропоїзд, сконструйований Вернером фон Сіменсом.

1884 — американський лікар та пропагандист вегетаріанства Джон Келлог запатентував кукурудзяні пластівці.

1889 — Джонстаунська повінь: загинули понад 2200 людей.

1894 — відкрили електричний трамвай у Львові.

1902 — Друга англо-бурська війна: Договір у Вереніґінгу завершив війну та забезпечив британцям контроль над Південною Африкою.

1910 — Акт про Південну Африку набув чинності. Заснування Південно-Африканського Союзу.

1911 — у Белфасті, Північна Ірландія, спущено на воду “Титанік”.

1911 — президент Мексики Порфіріо Діас втік із країни під час Мексиканської революції.

1918 — в радянській Росії введено спільне навчання школярів і школярок.

1938 — українець Антон Губенко здійснив перший в історії радянської авіації таран та вцілів.

1946 — у Києві створено літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова.

1988 — Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну (World No-Tobacco Day).

1989 — на установчій конференції у Неаполі утворили Міжнародну асоціацію україністів.

1997 — підписано Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Російською Федерацією й Україною.

Яке сьогодні церковне свято:

31 травня в церковному календарі – день пам’яті святого Феодота. Жив він в III столітті за часів правління імператора Діоклетіана. Прийняв християнство та навіть приймав в себе вдома вірян, дозволяв проводити богослужіння, таємно ховав тих, хто помер за віру.

Прикмети:

Листя дуба повністю розпустилися – чекай доброго врожаю

Зозуля 31 травня довго і без зупинки кує – прохолодні ранки закінчилися, і можна насолоджуватись теплими днями

Дуб розпустив листя раніше ясена – прикмета, яка дозволяє вирішити, що літо буде засушливим

Сполохи грають – чекай зміни погоди

Сонце 31 травня опускається в серпанок, буде дощ, а хмарно – буде погана погода

Хмара дощова шумить – чекай граду та вітру

До вечора купчасті хмари не пройшли – прикмета до того, що погода зіпсується

Під час заходу сонце стало блідим – буде дощ

Традиції:

Останній день травня здавна вважався дівочим. Тому рекомендувалося цього дня знайомитися — стосунки перейдуть на високий рівень.

У святого Феодота просили великого і хорошого врожаю. Також на Феодота наші предки сіяли овес і льон і заготовляли дубові гілки й листя для ліків.

Сьогодні традиційно готували вівсяну випічку і кашу. Вважається, що якщо сьогодні закохані, взявшись за руки, тричі обійдуть дуб, то проживуть разом довго і щасливо.

Іменини сьогодні святкують:

Андрій, Богдан, Давид, Денис, Іраклій, Клавдія, Олександра, Павло, Петро, Семен (Симеон), Фаїна, Федот, Христина, Василь, Лев, Макар, Михайло, Юлія.