31 травня, коли Всесвітня організація охорони здоров’я відзначає Всесвітній день без тютюну, Швеція, яка має найнижчий рівень куріння в Європейському Союзі, близька до того, щоб оголосити себе «вільною від тютюнового диму», тобто менш як 5% курців.

Джерело AP news

Багато експертів віддають належне десятиліттям кампаній проти куріння та законодавству, тоді як інші вказують на поширеність “снюсу”, бездимного тютюнового виробу, який заборонений в інших країнах ЄС, але продається в Швеції як альтернатива сигаретам.

Якою б не була причина, рубіж у 5% вже досягнутий. Лише 6,4% шведів старше 15 років курили щодня в 2019 році, що є найнижчим показником в ЄС.

“Ми любимо здоровий спосіб життя, я думаю, що це причина”, — сказала Каріна Асторссон, мешканка Стокгольма. Куріння її ніколи не цікавило, додала вона, тому що “мені не подобається цей запах, я хочу піклуватися про своє тіло”.

Двадцять років тому майже 20% населення були курцями, що на той час було низьким показником у всьому світі. Відтоді заходи, спрямовані на запобігання палінню, знизили рівень куріння по всій Європі, включаючи заборону на куріння в ресторанах.

Швеція пішла далі, щоб викорінити сигарети, і це призвело до ряду переваг для здоров’я, включаючи відносно низький рівень раку легенів.

“Ми почали обмежувати куріння в громадських місцях, спочатку на шкільних ігрових майданчиках і у позашкільних центрах, а пізніше в ресторанах, відкритих кафе та громадських місцях, таких як автобусні станції”, — сказала Ульріка Арехед, генеральний секретар Шведського онкологічного товариства. “Паралельно важливу роль зіграли податки на сигарети та суворі обмеження на продаж цієї продукції”.

Шведські виробники снюсу довгий час вважали свій продукт менш шкідливою альтернативою курінню. Але шведські органи охорони здоров’я не рекомендують курцям переходити на снюс, інший нікотиновий продукт, який викликає сильну залежність.

“Я не бачу жодної причини протиставляти два шкідливі продукти”, — сказав Арехед. “Це правда, що куріння є більш шкідливим, ніж більшість речей, включаючи снюс. Але, попри це, існує багато ризиків для здоров’я, навіть зі снюсом”.

Деякі дослідження пов’язують снюс із підвищеним ризиком серцевих захворювань, діабету та передчасних пологів, якщо вживати його під час вагітності.