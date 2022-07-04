З вимогою призупинити членство Росії і Білорусі у міжнародних спортивних організаціях виступили міністри спорту 35 європейських і неєвропейських країн.

Про це повідомило Міністерство спорту і туризму Польщі.

За словами польского міністра Каміля Бортнічука, країна вимагає також призупинення трансляції міжнародних спортивних заходів у Росії.

“Ми вимагаємо призупинення членства російських і білоруських спортивних союзів у міжнародних федераціях, усунення представників цих країн із керівних органів міжнародних федерацій, а також призупинення трансляції міжнародних спортивних заходів у Росії”, — зазначив Каміль Бортнічук.

До спільної декларації щодо подальших санкцій долучилися 25 країн Євросоюзу. Також її підписали Велика Британія, Ліхтенштейн, Ісландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Японія та Норвегія. Не підписували документ Болгарія, Угорщина та Швейцарія.

Міністри спорту рекомендували міжнародним федераціям виключити російських і білоруських спортсменів з командами з міжнародних змагань. Вони виступили за позбавлення двох країн права на організацію великих міжнародних заходів.

Першу спільну декларацію щодо позиції міністрів спорту Європи та інших частин світу представили ще 8 березня, незадовго після початку повномасштабного вторгнення.