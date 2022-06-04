Про це повідомляє спортивний ресурс Tribuna.com.
Видання склало список російських спортсменів, які відкрито підтримують агресивні та злочинні дії президента РФ Володимира Путіна проти України та українського народу.
Серед прихильників війни є і відомі спортсмени, серед яких:
- дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання Євген Плющенко
- олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики та, за даними ЗМІ, коханка Путіна Аліна Кабаєва
- колишній гравець збірної Росії з футболу Роман Широков
- багаторазовий чемпіон світу та олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики, голова штабу російського військово-патріотичного руху “Юнармія” Микита Нагорний
- колишній чемпіон світу з боксу, депутат Держдуми РФ Дмитро Пірог
- головний тренер збірної Росії з боксу Едуард Кравцов
- боєць ММА Олександр Ємельяненко
- колишній чемпіон світу з боксу Олександр Повєткін
- футболіст, колишній гравець збірної Росії Дмитро Тарасов
- колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, депутат Держдуми РФ Микола Валуєв
- призер етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики Іван Куляк
Загалом до списку видання потрапило 55 російських спортсменів.
Однак наголошується, що це – далеко не повна кількість представників російського спорту, які підтримують війну в Україні.
- Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) виключила збірні Росії (RBF) та Білорусії (BBF) зі всіх найближчих змагань.
- Також усі футбольні клуби Російської Федерації, а також національна збірна відсторонені від усіх змагань, які проводяться під егідою ФІФА та УЄФА.
- Окрім цього, російського гімнаста Івана Куляка, якого за межами РФ критикували за демонстрацію символу Z під час нагородження поруч з українським спортсменом, дискваліфіковано на рік. Під час змагань росіянин зайняв третє місце, тож він має повернути медаль.
- Також російського картингіста Артема Северюхіна дискваліфікували за рішенням Міжнародної федерації автоспорту (FIA). 15-річний підліток 11 квітня продемонстрував нацистський жест.
- Відомо, що Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) вирішила зупинити членство Росії та Білорусі. Через два дні почнеться конгрес Міжнародної федерації футболу, де РФ може загрожувати виключення з ФІФА.
- Також Росію із Білоруссю відсторонили від змагань у червні-липні в Угорщині. Тепер представники цих країн не зможуть виступити на чемпіонаті світу з водних видів спорту.
- Відомо, що спортсменів із Росії та Білорусі не допустять до змагань Міжнародної федерації студентського спорту (FISU). Вони не виступатимуть на заходах FISU як мінімум до кінця 2022 року.
- Раніше Міжнародна федерація автоспорту (FIA) заборонила проведення всіх міжнародних змагань на території Росії та Білорусії, а також заборонила використовувати символіку країн-агресорів через вторгнення в Україну.