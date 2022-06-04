Про це повідомляє спортивний ресурс Tribuna.com.

Видання склало список російських спортсменів, які відкрито підтримують агресивні та злочинні дії президента РФ Володимира Путіна проти України та українського народу.

Серед прихильників війни є і відомі спортсмени, серед яких:

  • дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання Євген Плющенко

Фото: ua.tribuna.com

  • олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики та, за даними ЗМІ, коханка Путіна Аліна Кабаєва

Фото: ua.tribuna.com

  • колишній гравець збірної Росії з футболу Роман Широков

Фото: ua.tribuna.com

  • багаторазовий чемпіон світу та олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики, голова штабу російського військово-патріотичного руху “Юнармія” Микита Нагорний

Фото: ua.tribuna.com

  • колишній чемпіон світу з боксу, депутат Держдуми РФ Дмитро Пірог

Фото: ua.tribuna.com

  • головний тренер збірної Росії з боксу Едуард Кравцов

Фото: ua.tribuna.com

  • боєць ММА Олександр Ємельяненко

Фото: ua.tribuna.com

  • колишній чемпіон світу з боксу Олександр Повєткін

Фото: ua.tribuna.com

  • футболіст, колишній гравець збірної Росії Дмитро Тарасов

Фото: ua.tribuna.com

  • колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, депутат Держдуми РФ Микола Валуєв

Фото: ua.tribuna.com

  • призер етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики Іван Куляк

Фото: ua.tribuna.com

Загалом до списку видання потрапило 55 російських спортсменів.

Фото: ua.tribuna.com

Однак наголошується, що це – далеко не повна кількість представників російського спорту, які підтримують війну в Україні.

 