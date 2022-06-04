Повномасштабне російське вторгнення в Україну підтримують чимало жителів РФ. Серед них і значна кількість російських спортсменів.

Про це повідомляє спортивний ресурс Tribuna.com.

Видання склало список російських спортсменів, які відкрито підтримують агресивні та злочинні дії президента РФ Володимира Путіна проти України та українського народу.

Серед прихильників війни є і відомі спортсмени, серед яких:

дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання Євген Плющенко

олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики та, за даними ЗМІ, коханка Путіна Аліна Кабаєва

колишній гравець збірної Росії з футболу Роман Широков

багаторазовий чемпіон світу та олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики, голова штабу російського військово-патріотичного руху “Юнармія” Микита Нагорний

колишній чемпіон світу з боксу, депутат Держдуми РФ Дмитро Пірог

головний тренер збірної Росії з боксу Едуард Кравцов

боєць ММА Олександр Ємельяненко

колишній чемпіон світу з боксу Олександр Повєткін

футболіст, колишній гравець збірної Росії Дмитро Тарасов

колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, депутат Держдуми РФ Микола Валуєв

призер етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики Іван Куляк

Загалом до списку видання потрапило 55 російських спортсменів.

Однак наголошується, що це – далеко не повна кількість представників російського спорту, які підтримують війну в Україні.