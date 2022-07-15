352 дитини загинуло та понад 657 отримали поранення різного ступеню тяжкості через військову агресію російських окупантів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Станом на 15 липня 2022 року, більше ніж 1009 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 352, Харківській – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52 та Запорізькій – 31.

14 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру м. Вінниця загинули: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків. Ще четверо дітей отримали поранення.

Окрім того, під час виявлення кримінальних правопорушень у Харківській області стало відомо про поранення 24 лютого малолітнього хлопчика внаслідок артилерійського обстрілу м. Чугуїв.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2126 закладів освіти. З них – 216 зруйновано повністю.