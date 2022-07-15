Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Станом на 15 липня 2022 року, більше ніж 1009 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 352, Харківській – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52 та Запорізькій – 31.
14 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру м. Вінниця загинули: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків. Ще четверо дітей отримали поранення.
Окрім того, під час виявлення кримінальних правопорушень у Харківській області стало відомо про поранення 24 лютого малолітнього хлопчика внаслідок артилерійського обстрілу м. Чугуїв.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2126 закладів освіти. З них – 216 зруйновано повністю.
- Нагадаємо, що російські загарбники продовжують обстрілювати міста по всій території України. Минулої доби, 14 липня, від рук російських військових загинуло 3 мирних жителів Донецької області. Ще 7 – поранено.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, вже найближчим часом російські окупанти можуть відновити масштабні атакувальні дії на Донбасі. Зокрема йдеться про наступ уздовж лінії Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут.
- Станом на початок 142-ої доби повномасштабної російсько-української війни, українські воїни відбили штурм окупантів в районі Кодеми, Білогорівки, Спірного, Вершини та Водяного.