Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За даними голови Донецької ОВА, 14 липня, російські окупанти вбили 3 мирних жителів у Бахмуті, Іванграді та Авдіївці.
Окрім цього, ще семеро мирних жителів Донецької області отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів.
Проте наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України у Донецькій області загинуло 612 осіб та 1572 отримали поранення. Це дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
“Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, – наголосив Павло Кириленко.
Нагадаємо, що станом на початок 142-ої доби повномасштабної російсько-української війни, українські воїни відбили штурм окупантів в районі Кодеми, Білогорівки, Спірного, Вершини та Водяного.
- Окрім цього, російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Від ранку потужні вибухи лунають у Миколаєві, який чи не щоденно опиняється під обстрілами російських армійців.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, вже найближчим часом російські окупанти можуть відновити масштабні атакувальні дії на Донбасі. Зокрема йдеться про наступ уздовж лінії Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут.