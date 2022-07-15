Російські загарбники продовжують обстрілювати міста по всій території України. Минулої доби, 14 липня, від рук російських військових загинуло 3 мирних жителів Донецької області. Ще 7 – поранено.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За даними голови Донецької ОВА, 14 липня, російські окупанти вбили 3 мирних жителів у Бахмуті, Іванграді та Авдіївці.

Окрім цього, ще семеро мирних жителів Донецької області отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів.

Проте наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України у Донецькій області загинуло 612 осіб та 1572 отримали поранення. Це дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

“Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, – наголосив Павло Кириленко.

Нагадаємо, що станом на початок 142-ої доби повномасштабної російсько-української війни, українські воїни відбили штурм окупантів в районі Кодеми, Білогорівки, Спірного, Вершини та Водяного.