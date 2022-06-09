Повномасштабне вторгнення Росії на територію України спричинило одну з найбільших криз переміщення людей у світі. Мільйони українців переїхали у сусідні країни, і багато інших стали переміщеними особами всередині країни.

Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців оновило свій портал даних про ситуацію з вимушено переміщеними особами в Україні й додало нові дані.

Станом на 7 червня зареєстровано близько 7,3 мільйона перетинів кордону з України. Натомість ще 2,3 мільйона – до України.

Загалом по всій Європі зареєстровано щонайменше 4,8 мільйона біженців з України. Це з урахуванням тих, хто спочатку перетнув кордон із сусідніми країнами, а потім переїхав до інших країн.

Загалом 3,2 мільйона українців у Європі зареєструвалися у програмі тимчасового захисту або у подібних національних програмах захисту.

“З самого початку УВКБ ООН розширило роботу зі збору та аналізу даних щодо профілю, уразливості та їхніх намірів у країнах, які приймають вимушено переміщених осіб. Це має вирішальне значення для забезпечення ефективного гуманітарного реагування, що дозволяє нам і партнерам реагувати на критичні потреби, надаючи конкретну підтримку, та краще планувати майбутні дії”, – заявив помічник Верховного комісара УВКБ з оперативної діяльності Рауф Мазу.

Попри нестабільну безпекову ситуацію в Україні, зафіксовано перетини кордону не лише з України, але й в Україну.

Деякі їдуть в Україну, щоб оцінити ситуацію, перевірити майно, провідати родину чи допомогти їм виїхати. Інші їдуть на захід України та у райони Києва або Чернігова, щоб залишитися там.

Хтось вимушено виїхав з України через пошкоджене майно та відсутність роботи.