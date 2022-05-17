Про це інформує британське видання The Guardian.
Дехто прогнозує, що система може зазнати краху через повідомлення про те, що українців, які опинилися у Великій Британії просять покинути своїх спонсорів лише за один день. Таким чином вони не залишають їм іншого вибору, окрім того, як звернутися до місцевої влади в якості бездомних.
«Це відбувається серед доброзичливих господарів, які не зуміли передбачити масштабність зобов’язань, поки тимчасово переміщені особи не прибули в їхні домівки», – зауважили лідери громад.
Також щодо інших факторів, то це – витрати, особистісні та культурні конфлікти, непорозуміння та проблеми у спілкуванні.
“Наша громада часто бачить такі випадки, і ми вважаємо, що їх стає все більше”, – заявила член правління Асоціації українців у Великій Британії Ірина Терлецька. Такі ж проблеми виникають в багатьох, хто прибув за схемою сім’ї в Україні – чи то через проблеми з місцем, чи то через розрив стосунків.
Також вона зазначила, що що спонсорські відносини руйнуються – попри дуже чітке бажання людей допомогти.
- Нагадаємо, вимушено переміщені українці у Великій Британії можуть кілька років чекати на психологічну терапію.
- В Україні найбільша криза біженців у Європі з часів Другої світової війни. За оцінками Організації Об’єднаних Націй 12 млн осіб усередині України потребуватимуть допомоги та захисту.
- Також відомо, що з початку російського вторгнення територію України залишили близько 5,5 мільйона осіб. Більшість з них виїхала до Польщі.