Громадські організації повідомляють, що зростає кількість тимчасово переміщених українців, які стають бездомними, а в багатьох випадках і знедоленими через припинення співпраці з господарями програми Homes for Ukraine у Великій Британії.

Про це інформує британське видання The Guardian.

Дехто прогнозує, що система може зазнати краху через повідомлення про те, що українців, які опинилися у Великій Британії просять покинути своїх спонсорів лише за один день. Таким чином вони не залишають їм іншого вибору, окрім того, як звернутися до місцевої влади в якості бездомних.

«Це відбувається серед доброзичливих господарів, які не зуміли передбачити масштабність зобов’язань, поки тимчасово переміщені особи не прибули в їхні домівки», – зауважили лідери громад.

Також щодо інших факторів, то це – витрати, особистісні та культурні конфлікти, непорозуміння та проблеми у спілкуванні.

“Наша громада часто бачить такі випадки, і ми вважаємо, що їх стає все більше”, – заявила член правління Асоціації українців у Великій Британії Ірина Терлецька. Такі ж проблеми виникають в багатьох, хто прибув за схемою сім’ї в Україні – чи то через проблеми з місцем, чи то через розрив стосунків.

Також вона зазначила, що що спонсорські відносини руйнуються – попри дуже чітке бажання людей допомогти.