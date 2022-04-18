Агентство ООН у справах біженців повідомило, що 4 869 019 українців покинули країну з моменту вторгнення Росії 24 лютого.

Про це інформує британське видання The Guardian.

У суботу, 16 квітня, українців, які покинули країну, було на 32 574 менше.

Відповідні дані верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді оприлюднив у неділю. У своєму великодньому виступі він побажав, щоб у наступні дні, місяці та роки мова миру переважала над мовою війни.

“Оскільки християни святкують воскресіння в цю похмуру Великодню неділю, ми повинні вперто сподіватися, що в наступні дні, місяці та роки методи та мова війни не переважатимуть над тими – складнішими – які ведуть до миру”, – побажав Філіппо Гранді.

Також Агентство ООН у справах біженців опублікувало додаткові статистичні дані:

майже дві третини всіх українських дітей були змушені покинути свої домівки, зокрема й ті, що залишилися в Україні; майже шість з 10 українських вимушених переселенців, або 2,76 мільйона, в’їхали до Польщі; до Румунії прибуло 738 862 українців, більшість з яких потрапили до країни з Молдови; ще 484 725 громадян України опинилися в Росії; до Угорщини прибуло 458 654 українців; за оцінками Міжнародного офісу ООН з питань міграції, 7,1 мільйона людей покинули свої домівки, але залишаються в Україні.

Окрім того, 4,9 млн українців вимушені були покинути країну у пошуках порятунку від агресії РФ, ще 215 000 студентів та трудових мігрантів – громадян інших країн – також покинули Україну з початку війни, повідомили в ООН.