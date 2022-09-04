У неділю, 4 вересня, в Україні святкують День митного брокера. Також у цей день над будівлею українського Парламенту вперше вивісили прапор України.

Про це повідомляють #Букви.

У 1991 році над будинком Верховної Ради України у 1991 було піднято жовто-блакитний прапор. Це трапилося лише на десятий день незалежності України.

У перші дні незалежності України навколо будівлі Верховної Ради постійно збиралися тисячі українців з різних міст і областей. Вони слухали трансляцію сесії через гучномовці – для них питання про національний прапор було принциповим.

О 18 годині українці навколо парламенту побачили, як на куполі опускається червоно-синій прапор. Невдовзі у небо підняли два стяги: червоно-синій та синьо-жовтий, що викликало надзвичайне обурення у присутніх. Розгнівані, українці ледве не почали штурмувати будівлю Верховної Ради. Тисячі людей із криками “Ганьба!” прорвали кордон поліції.

З вікна другого поверху за цим спостерігав нардеп Дмитро Павличко і жестами постарався заспокоїти натовп. Після цього він разом з Левком Лук’яненком, Романом Лубківським та іншими депутатами пішли до кабінету голови Верховної Ради та пояснили ситуацію та те, що може пролитися кров.

Тоді Леонід Кравчук, на свій страх і ризик, дав наказ зняти червоно-синій прапор УРСР, лишивши лише синьо-жовтий національний стяг.

Біля стін Верховної Ради почалося справжнє свято: натовп підкидав депутатів Левка Лук’яненка, Дмитра Павличка, Ярослава Кендзьора, присутні співали “Ще не вмерла Україна!”.

Прапор УРСР із серпом, молотом та п’ятикутною зіркою під тиском патріотичних громадян зняли.

Також сьогодні:

День іммігранта в Аргентині

День газети й газетних перевізників в США

День кооперації в Ірані

День пам’яті підводних човнів Королівського військово-морського флоту Таїланду

День працівника митної служби Молдови

День рятувальника в Вірменії

День секретарів в Аргентині

День фінської їжі

Міжнародний день бекону

Міжнародний день бороди

Національний день горіха макадамії в США

Національний день дикої природи в США

Національний день кави в Німеччині

З міжнародних свят сьогодні відзначається Всесвітній день тхеквондо.

Цей день в історії:

476 — голова германських найманців на римській службі Одоакр скинув останнього імператора Західної Римської Імперії Ромула Августула. Традиційно ця дата вважається датою падіння Західної Римської імперії.

1837 — американський винахідник Семюел Морзе розробив електромеханічний телеграфний апарат для передавання й приймання повідомлень знаками (азбука Морзе).

1870 — після зречення Наполеона III, котрий здався в полон пруським військам після поразки біля Седана, Жюль Фавр і Леон Гамбетта проголосили в Парижі Третю республіку і сформували уряд національної оборони.

1884 — у Російській імперії скасовано автономію університетів.

1885 — у Нью-Йорку відкрилося перше в США кафе самообслуговування.

1886 — останній американський індіанець — воїн, Джеронімо здався в Аризоні. Після ув’язнення він став фермером та радником армії США.

1888 — американець Джордж Істмен отримав патент на фотокамеру, котра працювала на плівці, що скручувалась в рулон, і зареєстрував свою торгову марку — “Кодак”

1918 — війська США висадилися в Архангельську для інтервенції у громадянській війні в Російській імперії.

1920 — Головний Отаман Армії УНР С.Петлюра затвердив “Інструкцію для військових агентів і для осіб, які їх заступають”, де вперше викладено концептуальні підходи до форм і методів діяльності військових аташе Української Народної Республіки.

1928 — затверджено новий український правопис (“скрипниківський”), який діяв до 1933.

1938 — створено Українську Національну Оборону (“Карпатська Січ”), яку очолив Степан Росоха.

1965 — у київському кінотеатрі “Україна” під час прем’єри фільму “Тіні забутих предків” відбувся мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції.

1991 — над будинком Верховної Ради у Києві вперше піднято жовто-блакитний прапор.

1996 — колумбійські партизани атакували державні воєнні бази, у відповідь на засоби антикокаїнової війни в країні.

2018 — офіційно завершився мультсеріал Adventure Time.

Церковне свято: віряни 4 вересня вшановують пам’ять мученика Агафоніка та святих Зотика, Феопрепія (Богопела), Акіндіна, Северіана, Зинона. За життя він проповідував віру в Христа і був разом страчений за свою віру.

Що сьогодні робити заборонено:

Сьогодні заборонено дівчатам сьогодні ходити в ліс одним.

Не варто у цей день робити презенти і самому приймати подарунки.

Не бажано сьогодні думати про погане.

Прикмети погоди:

Якщо сьогодні сонячний день – осінь буде теплою;

Якщо сьогодні на небосхилі видно скупчення Плеяди — це до раннього снігу;

Якщо літає павутинка – сніг нескоро випаде.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Іван, Макар, Михайло, Федір, Федора, Фелікс, Афанасій, Ісакій, Іларіон, Олександр, Опанас, Василь, Гаврило, Аріадна.