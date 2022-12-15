У зв'язку з постійними російськими атаками, українці з настанням морозів перебувають у дуже складній ситуації. Близько 18 мільйонів людей – 40 відсотків населення України – потребують термінової гуманітарної допомоги.

Про це інформує пресслужба Міжнародної організації з міграції (МОМ).

Попри те, що в Україну прийшли зимові морози і попри атаки на системи електропостачання та опалення, дані, зібрані Міжнародною організацією з міграції, показують, що лише 7 відсотків українців активно розглядають можливість залишити своє місце проживання.

Навіть у разі тривалих відключень усіх основних інженерних комунікацій без термінів ремонту, двоє з трьох кажуть, що не полишать свій дім.

Водночас приватні ресурси для виживання стають дефіцитними, оскільки 43 відсотки всіх домогосподарств в Україні вичерпали свої заощадження. Щоб зменшити витрати, 63% респондентів повідомили, що вони нормують споживання газу, електроенергії та твердого палива.

“Близько 18 мільйонів людей – 40 відсотків населення України – потребують термінової гуманітарної допомоги”, – сказав голова представництва МОМ в Україні Ань Нгуєн.