Про це інформує пресслужба Міжнародної організації з міграції (МОМ).
Попри те, що в Україну прийшли зимові морози і попри атаки на системи електропостачання та опалення, дані, зібрані Міжнародною організацією з міграції, показують, що лише 7 відсотків українців активно розглядають можливість залишити своє місце проживання.
Навіть у разі тривалих відключень усіх основних інженерних комунікацій без термінів ремонту, двоє з трьох кажуть, що не полишать свій дім.
Водночас приватні ресурси для виживання стають дефіцитними, оскільки 43 відсотки всіх домогосподарств в Україні вичерпали свої заощадження. Щоб зменшити витрати, 63% респондентів повідомили, що вони нормують споживання газу, електроенергії та твердого палива.
“Близько 18 мільйонів людей – 40 відсотків населення України – потребують термінової гуманітарної допомоги”, – сказав голова представництва МОМ в Україні Ань Нгуєн.
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- Американська благодійна організація HIAS виплатить грошову допомогу постраждалим від воєнних дій жителям Київської та Харківської областей з розрахунку 2 200 гривень на кожного члена родини впродовж трьох місяців.