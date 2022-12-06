Американська благодійна організація HIAS виплатить грошову допомогу постраждалим від воєнних дій жителям Київської та Харківської областей з розрахунку 2 200 гривень на кожного члена родини впродовж трьох місяців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відтак, постраждалі від воєнних дій у Броварах, Бучі, Ірпені й інших населених пунктах Київської та Харківської областей зможуть отримати фінансову допомогу від американської благодійної організації HIAS.

Грошова допомога надається у розмірі 2 200 гривень на кожного члена родини впродовж 3 місяців.

У відомстві зазначили, що звернутися по фінансову допомогу можуть не тільки люди, які втратили житло та засоби для існування внаслідок воєнних дій на зазначених територіях, але й вразливі родини внутрішньо переміщених осіб із цих областей. Також допомогу можуть отримати особи з інвалідністю, члени неповних сімей тощо.

Хто має право подати заявку?

На грошові виплати від благодійної організації HIAS можуть претендувати:

Родини ВПО, переміщені протягом останніх 30 днів;

Постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства; родини, які втратили члена сім’ї, засоби до існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо) внаслідок проведення воєнних дій;

Внутрішні переселенці або особи, які перемістилися понад 30 днів тому, мають дохід менший ніж 5400 гривень на особу ( за останні 3 місяці) та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості: мають двох або більше дітей; є особами з інвалідністю; домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком або жінкою); є вагітними чи жінками з дітьми віком до 2 років; мають осіб похилого віку (55+ років) у родині.

Крім того, у межах меморандуму з міжнародною організацією “Людина в біді” ще 20 тисяч українців отримають грошові виплати. Мінсоцполітики в межах укладеного меморандуму з міжнародною гуманітарною організацією “Людина в біді” передало список заяв на виплату грошової допомоги для 20 000 українців.

До списку додано заяви громадян, зареєстрованих на окупованих територіях, які подали заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі “єДопомога”. У відомстві зазначили, що зараз вже передано до міжнародних організацій, в тому числі “Людина в біді”, списки, до яких додано 3 115 309 осіб, для виплати грошової допомоги.