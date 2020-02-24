41% українців вважають, що дії президента України Володимира Зеленського спрямовані на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Якщо у вересні 2019 р. 54,5% опитаних вважали, що дії президента Володимира Зеленського в першу чергу спрямовані на захист загальнонаціональних інтересів, а 24,5% — що вони спрямовані на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення, то у лютому 2020 року частка перших знизилася до 37%, а частка других зросла до 41%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.