Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
Якщо у вересні 2019 р. 54,5% опитаних вважали, що дії президента Володимира Зеленського в першу чергу спрямовані на захист загальнонаціональних інтересів, а 24,5% — що вони спрямовані на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення, то у лютому 2020 року частка перших знизилася до 37%, а частка других зросла до 41%.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
- Згідно з даними соціологічного дослідження, проведеного групою “Рейтинг” наприкінці січня, рівень довіри до президента України Володимира Зеленського впав ще на 7%.
- Раніше повідомлялося, що рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського впав на 16 відсотків в порівнянні з жовтнем 2019 року.