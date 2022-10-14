Російські армійці продовжують наступ на центральному напрямку Донбасу, проте загальний оперативний план російських військ руйнується через тиск українських військ на їх північний та південний фланги.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, за останні три дні російські армійці здійснили тактичне просування до центру міста Бахмут Донецької області. Натомість підрозділи 2-го армійського корпусу, проросійського ополчення Луганської області, ймовірно, просунулися до сіл Опитне та Іванград на південь від міста.

Крім того, у Міноборони Великої Британії зазначили, що інших населених пунктів з початку липня регулярними російськими або сепаратистськими силами було захоплено лише декілька.

Проте сили очолювані ПВК “Вагнер” досягли певних локальних успіхів на Донбасі. Ймовірно, що приватна військова компанія “Вагнер” продовжує активно брати участь у бойових діях в місті Бахмут.

“Росія, ймовірно, розглядає захоплення Бахмута як попередню операцію для наступу на міський район Краматорськ-Слов’янськ, який є найбільшим населеним пунктом Донецької області, що контролює Україна”, – розповіли у розвідці.

А також наголосили, що Росія продовжує проводити наступальні операції на центральному напрямку Донбасу, проте просувається вперед дуже повільно. Загальний оперативний план російських військ підривається тиском України на їх північний і південний фланги, а також нестачею боєприпасів і живої сили.