Станом на ранок 1 грудня 2022 року 41 дитина загинула та понад 852 отримали поранення різного ступеню тяжкості в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 424, Харківській — 266, Київській — 117, Миколаївській — 77, Запорізькій — 76, Херсонській — 70, Чернігівській — 68, Луганській — 64, Дніпропетровській — 33.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зазначається, що 30 листопада внаслідок обстрілу військами РФ міста Білопілля Сумської області загинув 15-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.