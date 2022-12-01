Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 424, Харківській — 266, Київській — 117, Миколаївській — 77, Запорізькій — 76, Херсонській — 70, Чернігівській — 68, Луганській — 64, Дніпропетровській — 33.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Зазначається, що 30 листопада внаслідок обстрілу військами РФ міста Білопілля Сумської області загинув 15-річний хлопчик.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.
- У Маріуполі вчителі-колаборанти проводять у школах уроки, де розповідають дітям про “символи РФ”, тим часом як учні сидять у холодних класах у куртках та шапках.
- Мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-виступу на відкритті Київського інвестиційного форуму в Брюсселі (Бельгія) розповів, що з 24 лютого Росія вбила 150 мирних жителів Києва, зокрема чотирьох дітей. Усі вони загинули внаслідок бомбових та ракетних ударів ворога.