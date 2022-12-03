Станом на ранок 3 грудня 2022 року 443 дитини загинули та понад 852 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 295 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 267, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Херсонській – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 33.

Крім того, стало відомо, що у квітні внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Попасна Луганської області загинув 10-річний хлопчик. Також стало відомо про загибель 17-річноі дівчини через обстріл селища міського типу Козача Лопань Харківської області у травні.

Через бомбардування та обстріли Збройними силами РФ пошкоджено 2 719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.

В Україні розпочалась 283-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За минулу добу українські захисники відбили наступ окупантів у шести населених пунктах у Донецькій та Луганській областях.