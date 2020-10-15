В Одесі правоохоронці викрили створення так званої "сітки" підкупу виборців на місцевих виборах. Серед підозрюваних у причетності до підкупів голова місцевої виборчої комісії.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За словами керівника Нацполіції, за вчинення правопорушення затримали голову виборчої комісії та місцевого мешканця. При цьому голова комісії у 2015 році уже була засуджена за скоєння злочинів, пов’язаних з виборчим процесом.

“Під час слідчих дій вилучено майже 45 тис. доларів США, які фігуранти планували використати для подальшого підкупу виборців. За один голос та голосування виключно за певного кандидата на пост Одеського міського голови у виборчому бюлетені громадянам пропонували 1000 гривень грошової винагороди. Доказ – скрін із телефона бюлетеня з позначкою навпроти прізвища кандидата”, – розповів Клименко.

Фото: Нацполіція

15 жовтня оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими СУ ГУНП в Одеській області, під процесуальним керівництвом прокурорів Одеської обласної прокуратури, затримали правопорушників “на гарячому”.

Місцевий мешканець та голова однієї з виборчих комісії були викриті під час отримання грошових коштів для подальшого підкупу виборців.

Проводяться санкціоновані обшуки.

Розслідується кримінальне провадження ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі