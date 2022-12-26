Китай розгорнув 71 військовий літак під час військових навчань навколо острова, серед них – десятки винищувачів. З них 47 літаків перетинали зону ППО Тайваню.

Про це інформує AFP.

Згідно з даними міністерства оборони Тайваню, ці навчання були одними з найбільших з того часу, як вони почали публікувати щоденні звіти. З 71 китайського літака участь у тренуванні взяли 60 винищувачів, зокрема бойових літаків SU-30, одні з найсучасніших у Китаї.

Згідно з інформацією Тайваню, більшість вторгнень перетнули “середню лінію”, яка проходить вниз по Тайванській протоці, що розділяє дві сторони.

Народно-визвольна армія заявила, що провела “ударні навчання” в неділю у відповідь на невизначені “провокації” та “змову” між Сполученими Штатами та самокерованим островом.