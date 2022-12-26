Про це інформує AFP.
Згідно з даними міністерства оборони Тайваню, ці навчання були одними з найбільших з того часу, як вони почали публікувати щоденні звіти. З 71 китайського літака участь у тренуванні взяли 60 винищувачів, зокрема бойових літаків SU-30, одні з найсучасніших у Китаї.
Згідно з інформацією Тайваню, більшість вторгнень перетнули “середню лінію”, яка проходить вниз по Тайванській протоці, що розділяє дві сторони.
Народно-визвольна армія заявила, що провела “ударні навчання” в неділю у відповідь на невизначені “провокації” та “змову” між Сполученими Штатами та самокерованим островом.
Тайвань живе під постійною загрозою вторгнення з боку Китаю, який стверджує, що суверенний демократичний острів є частиною його території, яку одного дня буде захоплено.
Довідка: ідентифікаційні зони протиповітряної оборони, включаючи Сполучені Штати, Канаду, Південну Корею, Японію та Китай. Це не те саме, що повітряний простір країни – зона ППО охоплює набагато ширшу територію, у якій будь-який іноземний літак повинен повідомляти про себе місцевим авіаційним органам.
- 25 грудня міністр закордонних справ Китаю Ван І захистив, за його словами, “неупереджену позицію” своєї країни щодо війни РФ проти України, і заявив, що Китай поглибить зв’язки з Росією в наступному році.
- 22 грудня Тайвань підняв свої бойові літаки, щоб попередити 39 китайських літаків, які увійшли в його південно-східну зону ППО.