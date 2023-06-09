Джерело: Ігор Клименко
Як повідомив міністр, станом на 12:00 9 червня у Херсонській області підтоплено 48 населених пунктів з яких 34 – на підконтрольній Україні частині та 14 – на тимчасово окупованій.
Евакуйовано 2412 осіб. Загинуло 4 людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб.
У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб. 1 людина загинула.
Зауважимо, що за даними Міндовкілля, унаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС 160 тисяч птахів та понад 20 тисяч диких тварин – під загрозою загибелі.
Також міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив, що через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС Україна вже втратила 6,5 кубокілометра води.
- Служба безпеки України перехопила телефонну розмову росіян, де один з них розповідає про те, що дамбу Каховської ГЕС підірвала диверсійна група російських загарбників.