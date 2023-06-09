Внаслідок підриву Каховської ГЕС Україна вже втратила 6,5 кубокілометра води

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив, що через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС Україна вже втратила 6,5 кубокілометра води.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України з посиланням на заяву очільника Міндовкілля Руслана Стрільця.

За словами очільника Міндовкілля, це найбільша екологічна катастрофа з часів Чорнобиля. Щосекунди з Каховського водосховища витікає близько 40 тисяч кубометрів води. Україна вже втратила 6,5 кубокілометра.

“Ведемо переговори з ОБСЄ та ЮНЕП щодо роботи їхніх експертів. Потрібне чітке розуміння, як цей акт “відчаю” росіян змінить довкілля, і як ми можемо відновити природу там, де це можливо”, – розповів Руслан Стрілець.

Міністр також поінформував, що з представниками Державного агентства водних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України обговорив поточний стан справ. Працівники галузі 24/7 залучені до моніторингу стану довкілля на територіях, які постраждали.

Екоінспектори під обстрілами продовжують роботу над фіксацією та обрахунком збитків довкіллю.

“Поки що маємо перевищення концентрації нафтопродуктів у воді в кілька разів, але триває тенденція до зниження”,– зазначив очільник Міндовкілля.

Зокрема, Руслан Стрілець разом з президентом України Володимиром Зеленським та колегами оглянув стан Головної насосної станції Управління каналів річки Інгулець, затопленої через підрив дамби, та обговорили забезпечення постраждалих регіонів питною водою та стан водної інфраструктури. Колись ця унікальна станція подавала воду для зрошення у Херсонській і Миколаївській областях. Сьогодні усе це пішло під воду.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано 6 червня о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.