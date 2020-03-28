Про це в ефірі “Радіо НВ” повідомив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.
За словами Чижикова, в “карантинному” секторі працюють близько 4 млн осіб, з них близько 1 млн не працевлаштовані офіційно.
“Близько 3,5 млн осіб у нас працюють неофіційно — працюють, виробляють, але не оформлені або оформлені по-особливому. В “карантинній” галузі за нашими підрахунками близько 1 млн осіб. Плюс офіційно там працює близько 2,9 млн. Тобто “карантинний” сектор це близько 4 млн”, — пояснив він.
Без роботи через пандемію COVID-19 можуть залишитися близько половини не працевлаштованих офіційно громадян, задіяних в “карантинних” галузях. Таким чином кількість безробітних в країні може досягти 2 млн.
“Безробіття, якщо подивитися з цього мільйона неофіційних, торкнеться плюс-мінус половини. Можна припускати, що на час карантину безробіття може зрости з 1,5 до майже 2 мільйонів, а це вже істотно для нашої країни”, — додав він.
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- У МВС повідомили, що роботодавцям, які незаконно звільняють працівників під час карантину через COVID-19, загрожують штрафи на суму до 51 тисяч гривень.
- Раніше #Букви розбиралися, скільки буде коштувати гривня до кінця року, куди впаде ВВП та коли економіка знову почне працювати, що роблять Нацбанк та Кабмін, чому “молочку” і виробників м’яса вже найближчим часом чекають проблеми, як формують список критичної інфраструктури і чи зірве карантин через COVID-19 посівну.