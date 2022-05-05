Додаткові грошові виплати частина внутрішньо переміщених осіб отримає згідно з укладеним меморандумом про взаєморозуміння з Всесвітньою продовольчою програмою.

Про це повідомила очільниця Міністерства соціальної політики України Марина Лазебна.

Міністриня уточнила, що згаданий меморандум було укладено в рамках її зустрічі з головою офісу Всесвітньої продовольчої програми Саміром Ванмалі.

Лазебна зазначила, що всього меморандум передбачає допомогу близько 500 тисячам осіб з числа внутрішньо переміщених.

Згідно з підписаним документом, додатково до виплат за держпрограмами українці отримають 2 220 гривень на кожного члена домогосподарства (але не більше трьох осіб). При цьому виплати будуть здійснюватися протягом трьох місяців.

Марина Лазебна підкреслила, що держава використовує кожну можливість залучення ресурсів від міжнародних партнерів для надання допомоги українцям, які зараз її найбільше потребують. Так, за словами міністра, сьогодні в Україні у межах співпраці з ООН та міжнародними організаціями реалізуються додаткові до державних програми виплат на загальну суму 9,6 млрд гривень. Таку допомогу отримують найбільш вразливі категорії людей, що постраждали від війни. Це близько 2 млн громадян, що мають грошову підтримку у розмірі від 2 200 до 2 500 гривень щомісячно протягом 1-3 місяців.

Лазебна подякувала партнерам, які допомагають Україні разом з урядом, координуючи свої зусилля.

Зокрема це:

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні;

Представництво Дитячого фонду ЮНІСЕФ в Україні;

Представники Міжнародної організації з міграції в Україні та міжнародної гуманітарної організації “Лікарі без кордонів”;

Всесвітня продовольча програма ООН;

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні.