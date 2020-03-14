56 народних депутатів фракції "Слуга народу" підписали відкрите звернення проти прямих переговорів з ОРДЛО, на які погодився голова Офісу президента Андрій Єрмак в Мінську.

Під зверненням залишили підписи 56 нардепів, їх кількість може зрости.

“Ми, народні депутати України – представники політичної партії “Слуга народу” не можемо не звернути увагу на події навколо переговорів з РФ”, – сказано в зверненні.

Депутати назвали “неприйнятними” заяви про те, що в незаконно анексований Крим можуть відновити постачання води, а також про те, що в Україні “внутрішній конфлікт”.

“Слуги” звернули увагу на той факт, що планується створити Консультативну раду, до якої на рівних з Україною ввійдуть представники ОРДЛО, що, фактично, означає надає їм статус суб’єкта переговорів.

Політики нагадали, що саме РФ здійснює тимчасову окупацію в ОРДЛО, і там, на місцях, представники влади – це окупаційні органи РФ.

“Легітимність представників так званих ОРДЛО може бути визнана тільки в тому випадку, якщо вони призначені законними представниками України або законними органами влади нашої держави”, – зробили акцент нардепи.

Варто зазначити, що такий же текст на своїх сторінках опублікували нардепи Андрій Мотовиловець, Гео Лерос, Єгор Черньов, Микита Потураєв, Дмитро Гурін, Віталій Безгін.