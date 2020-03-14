Під зверненням залишили підписи 56 нардепів, їх кількість може зрости.
“Ми, народні депутати України – представники політичної партії “Слуга народу” не можемо не звернути увагу на події навколо переговорів з РФ”, – сказано в зверненні.
Депутати назвали “неприйнятними” заяви про те, що в незаконно анексований Крим можуть відновити постачання води, а також про те, що в Україні “внутрішній конфлікт”.
“Слуги” звернули увагу на той факт, що планується створити Консультативну раду, до якої на рівних з Україною ввійдуть представники ОРДЛО, що, фактично, означає надає їм статус суб’єкта переговорів.
Політики нагадали, що саме РФ здійснює тимчасову окупацію в ОРДЛО, і там, на місцях, представники влади – це окупаційні органи РФ.
“Легітимність представників так званих ОРДЛО може бути визнана тільки в тому випадку, якщо вони призначені законними представниками України або законними органами влади нашої держави”, – зробили акцент нардепи.
Варто зазначити, що такий же текст на своїх сторінках опублікували нардепи Андрій Мотовиловець, Гео Лерос, Єгор Черньов, Микита Потураєв, Дмитро Гурін, Віталій Безгін.
- Раніше повідомлялося, що Тристороння контактна група на засіданні в Мінську, яке відбулося 11 березня, домовилася про створення органу, яким фіксується суб’єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”.
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак завіряє, що консультативна рада в ТКГ, у складі якої будуть представники ОРДЛО, виконуватиме виключно дорадчі функції.