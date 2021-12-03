Пресслужба Офісу президента у тижневих розсиланнях систематично припускається помилок: цього разу команда #Букв вирішила допомогти їм стати краще.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на академічний словник української мови.

Ми взяли один уривок з усього тексту та вирішили зробити його детальний аналіз з метою поліпшення рівня освіченості команди ОП, як представників чинної влади та України.

“Президент подає до Верховної Ради законопроект про економічний паспорт українця”, – стверджує пресслужба ОП.

Коментар: Слово “проєкт” і усі похідні від нього (зокрема “законопроєкт”) за новим правописом пишеться з літерою “є”.

“Документ передбачає, що плата за використання надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей українських громадян”, – пишуть представники пресслужби президента.

Коментар: Документ не може передбачати, так само як стіл – думати, а вікно – планувати майбутнє. Дії, пов’язані з розумовою діяльністю, не можна приписувати неживим предметом. У документі передбачається або пропонується.

“Вперше, починаючи з 2013 року, державний борг зменшиться до рівня нижче 50% ВВП”, – такий варіант пунктуації обрала команда президента.

Коментар: у цьому реченні немає звороту, отже, коми тут не потрібні.

Наступне речення: “Уряд готується до запуску програми “Українська мрія”, за якою кожен законослухняний платник податків зможе отримати гривневий кредит за ставкою 5% для придбання нерухомості, електромобіля, здобуття освіти або зміни професії”.

Коментар: Не будемо детальніше розбирати стилістику цього речення, але слово “законослухняний” – типова калька з російської мови, яка, на жаль, є дуже вживаною. Українською мовою мало б бути щось на кшталт — “кожен відповідальний платник податків”, і на нашу думку, головний офіс держави мав би розумітися на таких речах.

“Інтеграція світового українства є одним з пріоритетів зовнішньої політики Володимира Зеленського”, – стверджує команда ОП.

Коментар: ми, звісно, могли б погодитися, якби не запитання: інтеграція куди?

Визнавати помилки та працювати над ними – не соромно. З найкращими побажаннями, команда #Букв!