6 травня в Україні відзначають День піхоти ЗСУ, яке започаткували указом президента 19 квітня 2019 року. У світі відзначають Міжнародний день проти дієти, День без домашніх завдань, День розмальовки, День безплатних коміксів і Міжнародний день дронів.

Про це повідомляють #Букви.

У День піхоти ЗСУ заведено вшановувати військовослужбовців, які боронять українську свободу та суверенітет країни. Дату обрали через те, що цього дня 1648 року поблизу Жовтих Вод відбулася битва, коли військо Запорізьке здобуло перемогу над поляками. Битва увійшла в історію, оскільки для козаків вона стала першою переможною у Національно-визвольній війні.

День міста Львів традиційно припадає на першу суботу травня.

День поширення інформації про дитячий інсульт теж щорічно відбувається в першу суботу травня. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб підвищити обізнаність людей про ризик інсульту в дитячі роки та сприяти його ранньому діагностуванню та лікуванню.

Всесвітній день анкілозивного спондиліту теж є святом, яке припадає щороку на першу суботу травня. Його відзначають для підвищення обізнаності про анкілозуючий спондиліт — тип артриту, який вражає переважно хребет.

Міжнародний день проти дієти покликаний залишити думки про схуднення і дієти, щоб насолоджуватися першими теплими днями і розслабитися.

День розмальовки присвячений тому, аби провести день з книжечкою, яка є чудовим способом самовираження, дозвілля, зняття стресу. Також святкують

Міжнародний день дронів почали святкувати від 2015 року, коли його вперше провели в США. Засновниками стали Сара і Девід Оніл. Традиційно день відзначають у першу суботу травня.

Інші свята

День без домашніх завдань — незвичне свято було засноване в США. В американських підлітків воно є традиційним.

— незвичне свято було засноване в США. В американських підлітків воно є традиційним. День безплатних коміксів — свято для шанувальників коміксів популярних видавництв.

— свято для шанувальників коміксів популярних видавництв. Міжнародний День пілатесу покликаний об’єднати шанувальників унікальної спортивної методики, яка відома корисними і здоровими вправами, що перетворюють тренування на цікавий танок

покликаний об’єднати шанувальників унікальної спортивної методики, яка відома корисними і здоровими вправами, що перетворюють тренування на цікавий танок День вуличного музиканта щороку припадає на першу суботу травня, зокрема день можуть святкувати за допомогою різних заходів – одноденного фестивалю музики чи цілого марафону музичних подій тощо.

щороку припадає на першу суботу травня, зокрема день можуть святкувати за допомогою різних заходів – одноденного фестивалю музики чи цілого марафону музичних подій тощо. Одне з найпровокаційніших та екстравагантних свят у світі є Всесвітній день садівництва . Це свято почали святкувати від 2005 року й з того часу воно відзначається у першу суботу травня.

. Це свято почали святкувати від 2005 року й з того часу воно відзначається у першу суботу травня. Всесвітній день лабіринту запропонувала міжнародна організація “Співтовариство лабіринтів”. Спільнота була заснована у 1998 році, а метою свята для її членів є символ єдності, співпраці та миру.

запропонувала міжнародна організація “Співтовариство лабіринтів”. Спільнота була заснована у 1998 році, а метою свята для її членів є символ єдності, співпраці та миру. Міжнародний день жінок на мотоциклах, який щорічно відзначають в першу суботу травня у всьому світі.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

На Кіпрі – Свято квітів;

У США – День медсестер, День подяки туристам, День напоїв, День млинців “Сюзетт”;

У Болгарії – День хоробрості;

У Туреччині – Свято зустрічі весни, або Хедерлез;

На Ямайці – День вчителя;

У Лівані, Сирії, Габоні – День мучеників.

Яке сьогодні православне свято

6 травня в церковному календарі – день пам’яті великомученика і святого Георгія Побідоносця.

Цього дня у світі

1833 рік — у США зробили перший сталевий плуг;

1840 рік — Англія випускає свою першу поштову марку, однопенсову Королеву Вікторію (“Чорний пенні”);

1863 рік — закінчується битва під Чанселорсвіллом;

1872 рік — в Англії засновують футбольний Кубок;

1889 рік — у Парижі завершують будівництво Ейфелевої вежі;

1920 рік — завершується Перший зимовий похід Армії УНР (вона пройшла 2500 км, воюючи проти білих і червоних, вистояла і вдало виконала завдання попри хвороби і холод);

1937 рік — у штаті Нью-Джерсі (США) при приземленні вибухає найбільший у світі німецький трансатлантичний цепелін-велетень дирижабль LZ 129 “Гінденбург”, через що гине 35 людей (13 пасажирів та 22 чоловіка обслуги) (це стало кінцем епохи дирижаблів);

1944 рік — британці випускають із в’язниці Магатму Ґанді;

1953 рік — американський хірург Джон Гібон першим успішно застосовує “штучне серце-легені”;

1958 рік — в Уельсі відбувається остання смертна кара;

1968 рік — у зв’язку з вуличними боями у Парижі французька влада закриває університет Сорбонна;

1987 рік — на літаку Ан-124 встановлюють світовий рекорд дальності перельоту по замкнутому маршруту (20150,92 км);

1990 рік — відкривають державний кордон між Молдовою та Румунією;

1991 рік — український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії встановлює світовий рекорд, стрибнувши на 6 м і 7 см;

1992 рік — ухвалюють конституцію автономної республіки Крим;

1994 рік — урочисто відкривають тунель під Ла-Маншем між Францією й Великою Британією — Євротунель.

Що не можна робити цього дня

Заборонено ображати домашніх тварин.

Небажано брати до рук шерсть, носити речі з вовни, рукодільничати.

Не можна лихословити і лаятися.

Жінкам заборонено стригти волосся.

Не можна одружуватися, тому що шлюб буде нещасливим.

Народні прикмети і традиції на 6 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вдарив мороз — добре вродить овес і просо;

ніч тепла — отже хліб точно дозріє до першого морозу;

кує зозуля — чекайте на неврожай;

дме вітер з південного боку — рік буде врожайним;

зграями літають комарі — до потепління.

Іменини сьогодні святкують:

Валерій, Георгій, Анатолій, Єгор, Іван, Юрій, Лазар, Валерія та Олександра.