6 жовтня у світі відзначають Всесвітній день охорони місць проживання, а також День помічника лікаря. За церковним календарем 6 жовтня – день зачаття святого Іоанна Хрестителя.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день охорони місць проживання: свято започаткували під час Бернської конференції, яка стала міжнародною угодою про охорону дикої природи та фауни і природних середовищ проживання. Головна мета дня – пропагування збереження для нинішнього і майбутнього поколінь такого середовища, яке є сприятливим для природи та фауни.

День помічника лікаря: щорічне свято, яке має за свою мету показати важливість роботи помічників лікаря. Цього дня традиційно вітають всіх тих, хто має відношення до цієї професії.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Білорусь – День архівіста

Казахстан – День бухгалтера і аудитора

Туркменістан – День пам’яті і національної жалоби

Молдова – Національний день вина

Шрі-Ланка – День вчителя

Єгипет – День збройних сил

Куба – День пам’яті жертв державного тероризму

США – Національний день тренерів та Національний день локшини

Цього дня у світі:

1553 — за наказом султана Сулеймана I Пишного був страчений його син — Шехзаде Мустафа

1596 — розпочався Берестейський церковний собор

1618 — українське військо на чолі з П. Сагайдачним вирушило у бік Москви і розгромило московське військо Бутурліна.

1648 — війська Богдана Хмельницького взяли в облогу Львів.

1701 — Києво-Могилянській колегії надано статус академії.

1829 — перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля здійснив паровоз “Ракета”, збудований британським винахідником Дж. Стефенсоном.

1848 — у Відні розпочалося народне повстання, яке вилилось у революцію 1848—1849 рр.

1917 — відбувся І Всеукраїнський з’їзд товариств “Просвіта”.

1918 — відкрився Київський державний український університет.

1927 — у Нью-Йорку відбулася прем’єра першого звукового фільму.

1948 — в Ашгабаті стався один із найпотужніших землетрусів у світі, що спричинив великі людські жертви. Тепер у Туркменістані цього дня відзначається День поминання.

1973 — атакою єгипетських та сирійських військ під час єврейського свята Йом-Кіпур почалася Війна Судного дня між Ізраїлем та арабськими країнами.

1975 — київське “Динамо” виграло Суперкубок УЄФА у клубу “Баварія” (Мюнхен) в другому матчі 2:0 (перший 1:0).

2007 — між Росією, Білоруссю і Казахстаном укладений Договір “Про створення єдиної митної території і формування Митного союзу”.

Яке сьогодні церковне свято:

6 жовтня в церковному календарі – зачаття Івана Хрестителя. Священник Захарія і дружина його Єлизавета дуже хотіли дітей, але Бог довгий час не чув їхні молитви. Одного разу до Захарія явився архангел Гавриїл і почав таку бесіду з ним: “Не бійсь, Захаріє, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлизавета сина породить тобі, ти ж даси йому ймення Іван. І він буде на радість та втіху тобі, і з його народження багато хто втішиться”. І сталося так, як сказав священнику архангел.

Прикмети:

Високо в небі летять дикі гуси – зима буде ранньою та холодною.

Високі бур’яни – на сніжну та морозну зиму.

З дуба впало багато жолудів – чекайте на хороший врожай зерна наступного року.

Туманний день обіцяє морозну зиму.

Всю ніч кричить півень – на негоду.

Традиції:

В народі 6 жовтня називали Іраїдин день, Іраїда Спірна. Господині традиційно готували обрядову випічку – відкритий пиріг з картопляним пюре.

Цей день вважали вдалим для ворожіння та різних ритуалів.

Не можна скаржитися й згадувати власні біди. Той, хто на Іоанна говорить про проблеми та нещастя, ніколи від них не позбудеться. Той, хто мовчатиме і сподіватиметься на краще, отримає щастя.

Іменини цього дня відзначають:

Інокентій, Микола, Петро, Іван, Андрій, Раїса, Антоніна, Іраїда.