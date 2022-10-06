Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день охорони місць проживання: свято започаткували під час Бернської конференції, яка стала міжнародною угодою про охорону дикої природи та фауни і природних середовищ проживання. Головна мета дня – пропагування збереження для нинішнього і майбутнього поколінь такого середовища, яке є сприятливим для природи та фауни.
День помічника лікаря: щорічне свято, яке має за свою мету показати важливість роботи помічників лікаря. Цього дня традиційно вітають всіх тих, хто має відношення до цієї професії.
В різних країнах світу цього дня відзначають:
- Білорусь – День архівіста
- Казахстан – День бухгалтера і аудитора
- Туркменістан – День пам’яті і національної жалоби
- Молдова – Національний день вина
- Шрі-Ланка – День вчителя
- Єгипет – День збройних сил
- Куба – День пам’яті жертв державного тероризму
- США – Національний день тренерів та Національний день локшини
Цього дня у світі:
- 1553 — за наказом султана Сулеймана I Пишного був страчений його син — Шехзаде Мустафа
- 1596 — розпочався Берестейський церковний собор
- 1618 — українське військо на чолі з П. Сагайдачним вирушило у бік Москви і розгромило московське військо Бутурліна.
- 1648 — війська Богдана Хмельницького взяли в облогу Львів.
- 1701 — Києво-Могилянській колегії надано статус академії.
- 1829 — перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля здійснив паровоз “Ракета”, збудований британським винахідником Дж. Стефенсоном.
- 1848 — у Відні розпочалося народне повстання, яке вилилось у революцію 1848—1849 рр.
- 1917 — відбувся І Всеукраїнський з’їзд товариств “Просвіта”.
- 1918 — відкрився Київський державний український університет.
- 1927 — у Нью-Йорку відбулася прем’єра першого звукового фільму.
- 1948 — в Ашгабаті стався один із найпотужніших землетрусів у світі, що спричинив великі людські жертви. Тепер у Туркменістані цього дня відзначається День поминання.
- 1973 — атакою єгипетських та сирійських військ під час єврейського свята Йом-Кіпур почалася Війна Судного дня між Ізраїлем та арабськими країнами.
- 1975 — київське “Динамо” виграло Суперкубок УЄФА у клубу “Баварія” (Мюнхен) в другому матчі 2:0 (перший 1:0).
- 2007 — між Росією, Білоруссю і Казахстаном укладений Договір “Про створення єдиної митної території і формування Митного союзу”.
Яке сьогодні церковне свято:
6 жовтня в церковному календарі – зачаття Івана Хрестителя. Священник Захарія і дружина його Єлизавета дуже хотіли дітей, але Бог довгий час не чув їхні молитви. Одного разу до Захарія явився архангел Гавриїл і почав таку бесіду з ним: “Не бійсь, Захаріє, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлизавета сина породить тобі, ти ж даси йому ймення Іван. І він буде на радість та втіху тобі, і з його народження багато хто втішиться”. І сталося так, як сказав священнику архангел.
Прикмети:
- Високо в небі летять дикі гуси – зима буде ранньою та холодною.
- Високі бур’яни – на сніжну та морозну зиму.
- З дуба впало багато жолудів – чекайте на хороший врожай зерна наступного року.
- Туманний день обіцяє морозну зиму.
- Всю ніч кричить півень – на негоду.
Традиції:
- В народі 6 жовтня називали Іраїдин день, Іраїда Спірна. Господині традиційно готували обрядову випічку – відкритий пиріг з картопляним пюре.
- Цей день вважали вдалим для ворожіння та різних ритуалів.
- Не можна скаржитися й згадувати власні біди. Той, хто на Іоанна говорить про проблеми та нещастя, ніколи від них не позбудеться. Той, хто мовчатиме і сподіватиметься на краще, отримає щастя.
Іменини цього дня відзначають:
Інокентій, Микола, Петро, Іван, Андрій, Раїса, Антоніна, Іраїда.
- За даними синоптиків у четвер, 6 жовтня, по всій Україні буде сонячно та без опадів.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 5 жовтня.