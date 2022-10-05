Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день учителів: 5 жовтня 1994 року ЮНЕСКО проголосила Всесвітнім днем вчителів. Дата вибрана невипадково, адже саме 5 жовтня 1966 року у Парижі ЮНЕСКО та МОП ухвалили Рекомендацію “Про становище вчителів”.

Ця Рекомендація встановлює права і обов’язки вчителів, а також міжнародні стандарти для їхньої початкової підготовки і подальшої освіти, найму, працевлаштування, умов викладання та умов навчання. Включає керівні принципи щодо участі вчителів у прийнятті рішень з освітніх питань за допомогою консультацій і переговорів з політиками. З моменту її прийняття, ця Рекомендація вважається важливим набором керівних принципів для сприяння підвищенню статусу вчителів в інтересах якісної освіти.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Вануату – День Конституції

Португалія – День Республіки

Таджикистан – День державної мови

Індонезія – День збройних сил

Цього дня у світі:

1143 — за Саморським договором Леонське королівство визнало Португалію королівством

1594 — Почалося повстання під проводом Северина Наливайка

1762 — у віденському Бурґтеатрі відбулась прем’єра опери німецького композитора Крістофа Ґлюка (1714–1787) “Орфей і Еврідіка”

1933 — Режисер Лесь Курбас звільнений з харківського театру “Березіль” за “націоналізм”

1939 — кінець польсько-німецької війни

1941 — У Києві утворено Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським, до складу увійшли і М. Капустянський, О. Бойдуник, О. Кандиба-Ольжич

1910 — в Королівстві Португалія встановлена демократична республіка

1962 — випущений перший сингл групи The Beatles — “Love Me Do”

2009 — вийшов на екрани України фільм “Las Meninas” (режисер Ігор Подольчак, Україна, 2008)

Яке сьогодні церковне свято:

Православні християни 5 жовтня вшановують пам’ять пророка Йона (Іона). Відповідно до Священного Писання, одного разу Господь велів Іону відправитися в місто, щоб проповідувати. Але замість цього він вирішив поїхати в іншу подорож, та сів на інший корабель.

Під час мандрівки почалася буря, і моряки вирішили кинути жереб, щоб зрозуміти, з чиєї вини до них прийшла біда. Жереб упав на Іону, після чого він зізнався, що порушив Божий указ. Тоді він попросив кинути його в воду – і буря вщухне, що моряки і зробили. У море Іону поглинув великий кит, в череві якого проповідник пробув 3 дні і 3 ночі, безперестанку молячись, після чого був викинутий на берег в цілості й неушкодженості.

Також 5 жовтня українці вшановують пам’ять мученика Фоки, який вважається покровителем потопаючих і захисником від пожеж. Він єпископом в зрілі роки і проповідував християнство, йому вдалося навернути до віри безліч язичників. Постраждав під час гонінь, організованих імператором Траяном, який змушував Фока відректися від своїх переконань.

Прикмети:

Якщо у жовтні чути грім, то зима буде без снігу;

Якщо ввечері у небі червоний місяць, то буде вітряна погода;

Якщо на березі ще тримається листя, то зима буде пізньою;

Яка погода на Йона, така буде і весь місяць;

Якщо ввечері тепліше, аніж було вдень, то варто чекати штормовий вітер.

Традиції:

Святого Фоку вважали заступником від пожеж і негод, тому в цей день можна помолитися мученику про те, щоб він уберіг сім’ю від бід.

Якщо 5 жовтня вирішили піти в ліс, остерігайтеся незнайомих чоловіків. Згідно з народними повір’ями, часто в цей день в ліс виходить Лісовик, який перетворюється в старого.

5 жовтня небажано з кимось сваритися – конфлікт триватиме довго і помиритися буде непросто.

Часто 5 жовтня дув сильний вітер, через який обсипалося листя з дерев. Люди в давнину вірили, що вітер приносить порчу.

Іменини цього дня відзначають:

Олександр, Кузьма, Микола, Мартін, Макар, Веніамін, Парасковія, Петро.