Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день учителів: 5 жовтня 1994 року ЮНЕСКО проголосила Всесвітнім днем вчителів. Дата вибрана невипадково, адже саме 5 жовтня 1966 року у Парижі ЮНЕСКО та МОП ухвалили Рекомендацію “Про становище вчителів”.
Ця Рекомендація встановлює права і обов’язки вчителів, а також міжнародні стандарти для їхньої початкової підготовки і подальшої освіти, найму, працевлаштування, умов викладання та умов навчання. Включає керівні принципи щодо участі вчителів у прийнятті рішень з освітніх питань за допомогою консультацій і переговорів з політиками. З моменту її прийняття, ця Рекомендація вважається важливим набором керівних принципів для сприяння підвищенню статусу вчителів в інтересах якісної освіти.
В різних країнах світу цього дня відзначають:
- Вануату – День Конституції
- Португалія – День Республіки
- Таджикистан – День державної мови
- Індонезія – День збройних сил
Цього дня у світі:
- 1143 — за Саморським договором Леонське королівство визнало Португалію королівством
- 1594 — Почалося повстання під проводом Северина Наливайка
- 1762 — у віденському Бурґтеатрі відбулась прем’єра опери німецького композитора Крістофа Ґлюка (1714–1787) “Орфей і Еврідіка”
- 1933 — Режисер Лесь Курбас звільнений з харківського театру “Березіль” за “націоналізм”
- 1939 — кінець польсько-німецької війни
- 1941 — У Києві утворено Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським, до складу увійшли і М. Капустянський, О. Бойдуник, О. Кандиба-Ольжич
- 1910 — в Королівстві Португалія встановлена демократична республіка
- 1962 — випущений перший сингл групи The Beatles — “Love Me Do”
- 2009 — вийшов на екрани України фільм “Las Meninas” (режисер Ігор Подольчак, Україна, 2008)
Яке сьогодні церковне свято:
Православні християни 5 жовтня вшановують пам’ять пророка Йона (Іона). Відповідно до Священного Писання, одного разу Господь велів Іону відправитися в місто, щоб проповідувати. Але замість цього він вирішив поїхати в іншу подорож, та сів на інший корабель.
Під час мандрівки почалася буря, і моряки вирішили кинути жереб, щоб зрозуміти, з чиєї вини до них прийшла біда. Жереб упав на Іону, після чого він зізнався, що порушив Божий указ. Тоді він попросив кинути його в воду – і буря вщухне, що моряки і зробили. У море Іону поглинув великий кит, в череві якого проповідник пробув 3 дні і 3 ночі, безперестанку молячись, після чого був викинутий на берег в цілості й неушкодженості.
Також 5 жовтня українці вшановують пам’ять мученика Фоки, який вважається покровителем потопаючих і захисником від пожеж. Він єпископом в зрілі роки і проповідував християнство, йому вдалося навернути до віри безліч язичників. Постраждав під час гонінь, організованих імператором Траяном, який змушував Фока відректися від своїх переконань.
Прикмети:
- Якщо у жовтні чути грім, то зима буде без снігу;
- Якщо ввечері у небі червоний місяць, то буде вітряна погода;
- Якщо на березі ще тримається листя, то зима буде пізньою;
- Яка погода на Йона, така буде і весь місяць;
- Якщо ввечері тепліше, аніж було вдень, то варто чекати штормовий вітер.
Традиції:
- Святого Фоку вважали заступником від пожеж і негод, тому в цей день можна помолитися мученику про те, щоб він уберіг сім’ю від бід.
- Якщо 5 жовтня вирішили піти в ліс, остерігайтеся незнайомих чоловіків. Згідно з народними повір’ями, часто в цей день в ліс виходить Лісовик, який перетворюється в старого.
- 5 жовтня небажано з кимось сваритися – конфлікт триватиме довго і помиритися буде непросто.
- Часто 5 жовтня дув сильний вітер, через який обсипалося листя з дерев. Люди в давнину вірили, що вітер приносить порчу.
Іменини цього дня відзначають:
Олександр, Кузьма, Микола, Мартін, Макар, Веніамін, Парасковія, Петро.
- За даними синоптиків у середу, 5 жовтня, дощі практично відступлять з України.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 4 жовтня.